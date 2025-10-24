Абхазия
СУХУМ, 24 окт – Sputnik. В выходные дни, 25 и 26 октября, ожидается облачная погода с прояснениями, в субботу временами дождь разной интенсивности, гроза, местами возможен дождь с градом. В воскресенье в полдень осадки прекратятся, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами возможны порывы до 10-15 метров.Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +17°С до +22°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.В Сухуме ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь разной интенсивности, гроза, в воскресенье в полдень осадки прекратятся. Температура воздуха ночью +15.0°С, днем +21.0°С.
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 25 и 26 октября

СУХУМ, 24 окт – Sputnik. В выходные дни, 25 и 26 октября, ожидается облачная погода с прояснениями, в субботу временами дождь разной интенсивности, гроза, местами возможен дождь с градом. В воскресенье в полдень осадки прекратятся, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами возможны порывы до 10-15 метров.
Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +17°С до +22°С.
Температура морской воды +18°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
В Сухуме ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь разной интенсивности, гроза, в воскресенье в полдень осадки прекратятся. Температура воздуха ночью +15.0°С, днем +21.0°С.
Гагра – ночью +15°С, днем +22°С
Пицунда – ночью +14°С, днем 21°С
Гудоута – ночью +14°С, днем+21°С
Н. Афон – ночью +15°С, днем 22°С
Очамчыра – ночью +14°С, днем +20°С
Гал – ночью 13°С, днем+ 19°С
Ткуарчал – ночь 12°С, днем+ 17°С
