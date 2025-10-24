https://sputnik-abkhazia.ru/20251024/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-25-i-26-oktyabrya-1058528113.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные 25 и 26 октября

Прогноз погоды в Абхазии на выходные 25 и 26 октября

Территория черноморского побережья Абхазии в субботу будет под влиянием Североатлантического циклона при прохождении холодного атмосферного фронта.

СУХУМ, 24 окт – Sputnik. В выходные дни, 25 и 26 октября, ожидается облачная погода с прояснениями, в субботу временами дождь разной интенсивности, гроза, местами возможен дождь с градом. В воскресенье в полдень осадки прекратятся, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами возможны порывы до 10-15 метров.Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +17°С до +22°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.В Сухуме ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь разной интенсивности, гроза, в воскресенье в полдень осадки прекратятся. Температура воздуха ночью +15.0°С, днем +21.0°С.

