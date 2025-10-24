Сухум вернул позиции: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за сентябрь

Абхазия
рус
Sputnik Абхазия
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
СУХУМ, 24 окт – Sputnik. Инспекторы ГАИ республики составили 179 протоколов за управление автомобилем в нетрезвом состоянии в сентябре. Уступивший в августе Гагре Сухум в этот раз сумел вернуть лидирующую позицию и даже уйти в "отрыв". В сентябре в столице республики сотрудники Госавтоинспекции выписали 83 штрафа за езду "подшофе", что на 46 больше, чем в Гагре. Тем самым Сухум снова занял первую строчку в нашей статистике, Гагра вернулась на вторую, а третью позицию закрепил за собой Очамчырский район. Он опередил своего давнего "соперника", Гудаутский район, всего на два штрафа. Меньше всего случаев управления транспортом в состоянии опьянения было зафиксировано в Сухумском, Галском, Гулрыпшском районах – в общем 15. Из общего количества подвыпивших нарушителей 27 человек в сентябре были гостями республики – 25 из Российской Федерации, по одному из Белоруссии и Туркменистана, что составляет 15%. Самыми молодыми нарушителями оказались "лихачи" в возрасте 20 лет из Гала и Очамчыры. Самому старшему было 69 лет. Он также из Галского района. Чаще всего выпившими садились за руль автомобилисты в возрасте от 30 до 35 лет. Они давно заняли верхнюю строчку нашего антирейтинга и, похоже, уступать не собираются. Вслед за ними расположились те, кому от 35 до 40 лет – 32 человека. Замыкают наш список нетрезвые автолюбители в возрасте от 40 до 45 – 29 случаев за сентябрь. Отличись также представительницы прекрасной половины человечества. В сентябре они явно были в "приподнятом" настроении, так как десять выявленных случаев езды подшофе за месяц – не частое явление. Четыре из них были из Гагры, одна из Гудауты и одна из Сухума. Еще четыре женщины были из Российской Федерации. Самой молодой из них было 29 лет, а самой старшей – 57 лет. В праздничные дни на "радары" инспекторов попадалось меньше всего нетрезвых автомобилистов, но они все же были. В день знаний за слабость к горячительным напиткам поплатились пять человек, в День освобождения Сухума – трое, а в День Победы и Независимости Абхазии не повезло одному жителю республики.
Сухум вернул позиции: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за сентябрь

11:44 24.10.2025 (обновлено: 13:23 24.10.2025)
Согласно официальным данным МВД Абхазии, сотрудники ГАИ выписали 7038 штрафов за нарушение ПДД в сентябре.
СУХУМ, 24 окт – Sputnik. Инспекторы ГАИ республики составили 179 протоколов за управление автомобилем в нетрезвом состоянии в сентябре.
Уступивший в августе Гагре Сухум в этот раз сумел вернуть лидирующую позицию и даже уйти в "отрыв".
В сентябре в столице республики сотрудники Госавтоинспекции выписали 83 штрафа за езду "подшофе", что на 46 больше, чем в Гагре. Тем самым Сухум снова занял первую строчку в нашей статистике, Гагра вернулась на вторую, а третью позицию закрепил за собой Очамчырский район. Он опередил своего давнего "соперника", Гудаутский район, всего на два штрафа.
Меньше всего случаев управления транспортом в состоянии опьянения было зафиксировано в Сухумском, Галском, Гулрыпшском районах – в общем 15.
"Сухой закон", судя по всему, начал действовать в Ткуарчалском районе, где за месяц не было "обнаружено" ни одного нетрезвого автомобилиста.
Из общего количества подвыпивших нарушителей 27 человек в сентябре были гостями республики – 25 из Российской Федерации, по одному из Белоруссии и Туркменистана, что составляет 15%.
Самыми молодыми нарушителями оказались "лихачи" в возрасте 20 лет из Гала и Очамчыры. Самому старшему было 69 лет. Он также из Галского района.
Чаще всего выпившими садились за руль автомобилисты в возрасте от 30 до 35 лет. Они давно заняли верхнюю строчку нашего антирейтинга и, похоже, уступать не собираются. Вслед за ними расположились те, кому от 35 до 40 лет – 32 человека. Замыкают наш список нетрезвые автолюбители в возрасте от 40 до 45 – 29 случаев за сентябрь.
Отличись также представительницы прекрасной половины человечества. В сентябре они явно были в "приподнятом" настроении, так как десять выявленных случаев езды подшофе за месяц – не частое явление. Четыре из них были из Гагры, одна из Гудауты и одна из Сухума. Еще четыре женщины были из Российской Федерации. Самой молодой из них было 29 лет, а самой старшей – 57 лет.
Сотрудник ГАИ Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 04.09.2025
В Абхазии
Сухум уступил: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за август
4 сентября, 14:09
В праздничные дни на "радары" инспекторов попадалось меньше всего нетрезвых автомобилистов, но они все же были. В день знаний за слабость к горячительным напиткам поплатились пять человек, в День освобождения Сухума – трое, а в День Победы и Независимости Абхазии не повезло одному жителю республики.
0