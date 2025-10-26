https://sputnik-abkhazia.ru/20251026/gudauta-i-pitsunda-voshli-v-top-10-napravleniy-dlya-glempinga-v-oktyabre-1058553622.html
Гудаута и Пицунда вошли в топ-10 направлений для глэмпинга в октябре
Гудаута и Пицунда вошли в топ-10 направлений для глэмпинга в октябре
Sputnik Абхазия
Глэмпинг - вид отдыха, позволяющий наслаждаться красотой природы и привычным комфортом. 26.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-26T09:00+0300
2025-10-26T09:00+0300
2025-10-26T09:03+0300
в абхазии
абхазия
отдых в абхазии
новости
туризм
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/1a/1046016253_0:789:2048:1941_1920x0_80_0_0_b6c997227f82643627f5d8fe1dfe35fe.jpg
СУХУМ, 26 окт - Sputnik. Гудаута и Пицунда вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха в глэмпингах в октябре по данным сервиса бронирования Tvil.ru.Уточняется, что средняя стоимость октябрьской ночи в глэмпинге или кемпинге выросла на 17%.Первое место в списке занял Архыз с 20% бронирований. Гудаута заняла вторую строчку, туристы предпочитают приезжать туда в среднем на пять ночей, каждая обходится примерно по 5 800 рублей.Восьмое место в списке досталось еще одному абхазскому курорту, Пицунде. Сюда путешественники приезжают на неделю, стоимость отдыха здесь гораздо ниже, в среднем составляет 3 845 рублей за ночь.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251020/turisticheskoe-leto-v-abkhazii-analiz-itogov-s-ekspertom--1058420184.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/1a/1046016253_0:597:2048:2133_1920x0_80_0_0_d80efd5d5d2b8ace41677eb6e76bbec7.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, отдых в абхазии, новости, туризм
абхазия, отдых в абхазии, новости, туризм
Гудаута и Пицунда вошли в топ-10 направлений для глэмпинга в октябре
09:00 26.10.2025 (обновлено: 09:03 26.10.2025)
Глэмпинг - вид отдыха, позволяющий наслаждаться красотой природы и привычным комфортом.
СУХУМ, 26 окт - Sputnik. Гудаута и Пицунда вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха в глэмпингах в октябре по данным сервиса бронирования Tvil.ru.
Уточняется, что средняя стоимость октябрьской ночи в глэмпинге или кемпинге выросла на 17%.
Первое место в списке занял Архыз с 20% бронирований. Гудаута заняла вторую строчку, туристы предпочитают приезжать туда в среднем на пять ночей, каждая обходится примерно по 5 800 рублей.
Восьмое место в списке досталось еще одному абхазскому курорту, Пицунде. Сюда путешественники приезжают на неделю, стоимость отдыха здесь гораздо ниже, в среднем составляет 3 845 рублей за ночь.