Гудаута и Пицунда вошли в топ-10 направлений для глэмпинга в октябре

Глэмпинг - вид отдыха, позволяющий наслаждаться красотой природы и привычным комфортом. 26.10.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 26 окт - Sputnik. Гудаута и Пицунда вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха в глэмпингах в октябре по данным сервиса бронирования Tvil.ru.Уточняется, что средняя стоимость октябрьской ночи в глэмпинге или кемпинге выросла на 17%.Первое место в списке занял Архыз с 20% бронирований. Гудаута заняла вторую строчку, туристы предпочитают приезжать туда в среднем на пять ночей, каждая обходится примерно по 5 800 рублей.Восьмое место в списке досталось еще одному абхазскому курорту, Пицунде. Сюда путешественники приезжают на неделю, стоимость отдыха здесь гораздо ниже, в среднем составляет 3 845 рублей за ночь.

