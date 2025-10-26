Абхазия
Вечерний Сухум
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Гудаута и Пицунда вошли в топ-10 направлений для глэмпинга в октябре
Гудаута и Пицунда вошли в топ-10 направлений для глэмпинга в октябре
СУХУМ, 26 окт - Sputnik. Гудаута и Пицунда вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха в глэмпингах в октябре по данным сервиса бронирования Tvil.ru.Уточняется, что средняя стоимость октябрьской ночи в глэмпинге или кемпинге выросла на 17%.Первое место в списке занял Архыз с 20% бронирований. Гудаута заняла вторую строчку, туристы предпочитают приезжать туда в среднем на пять ночей, каждая обходится примерно по 5 800 рублей.Восьмое место в списке досталось еще одному абхазскому курорту, Пицунде. Сюда путешественники приезжают на неделю, стоимость отдыха здесь гораздо ниже, в среднем составляет 3 845 рублей за ночь.
Гудаута и Пицунда вошли в топ-10 направлений для глэмпинга в октябре

09:00 26.10.2025 (обновлено: 09:03 26.10.2025)
Глэмпинг - вид отдыха, позволяющий наслаждаться красотой природы и привычным комфортом.
СУХУМ, 26 окт - Sputnik. Гудаута и Пицунда вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха в глэмпингах в октябре по данным сервиса бронирования Tvil.ru.
Уточняется, что средняя стоимость октябрьской ночи в глэмпинге или кемпинге выросла на 17%.
Первое место в списке занял Архыз с 20% бронирований. Гудаута заняла вторую строчку, туристы предпочитают приезжать туда в среднем на пять ночей, каждая обходится примерно по 5 800 рублей.
Восьмое место в списке досталось еще одному абхазскому курорту, Пицунде. Сюда путешественники приезжают на неделю, стоимость отдыха здесь гораздо ниже, в среднем составляет 3 845 рублей за ночь.
