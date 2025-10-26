https://sputnik-abkhazia.ru/20251026/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-27-oktyabrya-1058533116.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 27 октября

Территория черноморского побережья Абхазии в понедельник будет под влиянием барического поля пониженного давления. 26.10.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 26 окт – Sputnik. В понедельник, 27 октября, ожидается переменная облачность, местами в конце дня возможны кратковременные дожди, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +18°С до +21°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.В Сухуме ожидается переменная облачность, ближе к вечеру возможен дождь разной интенсивности, гроза. Температура воздуха ночью +12°С, днем +20°С.

