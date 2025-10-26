https://sputnik-abkhazia.ru/20251026/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-27-oktyabrya-1058533116.html
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 27 октября
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии в понедельник будет под влиянием барического поля пониженного давления.
2025-10-26T18:24+0300
2025-10-26T18:24+0300
2025-10-26T18:24+0300
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/17/1031888643_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6162818011c7c5d7fda5f3110c70ffdb.jpg
СУХУМ, 26 окт – Sputnik. В понедельник, 27 октября, ожидается переменная облачность, местами в конце дня возможны кратковременные дожди, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +18°С до +21°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.В Сухуме ожидается переменная облачность, ближе к вечеру возможен дождь разной интенсивности, гроза. Температура воздуха ночью +12°С, днем +20°С.
СУХУМ, 26 окт – Sputnik. В понедельник, 27 октября, ожидается переменная облачность, местами в конце дня возможны кратковременные дожди, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +18°С до +21°С.
Температура морской воды +18°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
В Сухуме ожидается переменная облачность, ближе к вечеру возможен дождь разной интенсивности, гроза. Температура воздуха ночью +12°С, днем +20°С.
Гагра – ночью +12°С, днем +20°С
Пицунда – ночью +11°С, днем 20°С
Гудоута – ночью +12°С, днем+20°С
Н. Афон – ночью +12°С, днем 21°С
Очамчыра – ночью +12°С, днем +19°С
Гал – ночью 10°С, днем+ 18°С
Ткуарчал – ночь 9°С, днем+ 16°С