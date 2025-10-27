https://sputnik-abkhazia.ru/20251027/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-28-oktyabrya-1058577189.html
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 28 октября
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 28 октября
Территория черноморского побережья Абхазии во вторник будет находиться под влиянием холодного фронта Североатлантического циклона. 27.10.2025
СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Во вторник, 28 октября, ожидается облачная с прояснениями погода, ночью преимущественно без осадков, утром и днем временами дождь, возможна гроза, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +17°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 28 октября
Территория черноморского побережья Абхазии во вторник будет находиться под влиянием холодного фронта Североатлантического циклона.
СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Во вторник, 28 октября, ожидается облачная с прояснениями погода, ночью преимущественно без осадков, утром и днем временами дождь, возможна гроза, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +15°С до +20°С.
Температура морской воды +17°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
В Сухуме ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, возможна гроза. Температура воздуха ночью +14°С, днем +19°С.
Гагра – ночью +15°С, днем +20°С
Пицунда – ночью +14°С, днем 19°С
Гудоута – ночью +14°С, днем+19°С
Н. Афон – ночью +15°С, днем 20°С
Очамчыра – ночью +12°С, днем +17°С
Гал – ночью 12°С, днем+ 17°С
Ткуарчал – ночь 10°С, днем+ 15°С