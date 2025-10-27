https://sputnik-abkhazia.ru/20251027/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-28-oktyabrya-1058577189.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 28 октября

27.10.2025

СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Во вторник, 28 октября, ожидается облачная с прояснениями погода, ночью преимущественно без осадков, утром и днем временами дождь, возможна гроза, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +17°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.

