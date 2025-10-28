https://sputnik-abkhazia.ru/20251028/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-29-oktyabrya-1058612192.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 29 октября

СУХУМ, 28 окт – Sputnik. В среду, 29 октября, ожидается облачная погода с прояснениями, с ночи до полудня дожди разной интенсивности, гроза. Местами ночью преимущественно в предгорных районах возможен дождь с градом, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-4 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.

