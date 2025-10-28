Абхазия
СУХУМ, 28 окт – Sputnik. В среду, 29 октября, ожидается облачная погода с прояснениями, с ночи до полудня дожди разной интенсивности, гроза. Местами ночью преимущественно в предгорных районах возможен дождь с градом, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-4 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.
Прогноз погоды в Абхазии на среду 29 октября

18:01 28.10.2025
© Foto / Катя Евдакимова Гроза в Абхазии
Гроза в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 28.10.2025
© Foto / Катя Евдакимова
Подписаться
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием холодного атмосферного фронта североатлантического циклона.
СУХУМ, 28 окт – Sputnik. В среду, 29 октября, ожидается облачная погода с прояснениями, с ночи до полудня дожди разной интенсивности, гроза. Местами ночью преимущественно в предгорных районах возможен дождь с градом, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +18°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-4 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
В Сухуме ожидается облачная с прояснениями погода, с ночи до полудня дождь разной интенсивности, гроза. Температура воздуха ночью +14.0°С, днем +17.0°С.
Гагра – ночью +15°С, днем +17°С
Пицунда – ночью +14°С, днем 16°С
Гудоута – ночью +14°С, днем+17°С
Новый Афон – ночью +15°С, днем 20°С
Очамчыра – ночью +13°С, днем +16°С
Гал – ночью 14°С, днем+ 15°С
Ткуарчал – ночь 12°С, днем+ 14°С
