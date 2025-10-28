https://sputnik-abkhazia.ru/20251028/russkoe-oruzhie-burevestnik-gotov-k-boevomu-primeneniyu-1058588305.html

Русское оружие: "Буревестник" готов к боевому применению

Русское оружие: "Буревестник" готов к боевому применению

Sputnik Абхазия

Успешное завершение испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерным турбореактивным двигателем – технологический триумф России... 28.10.2025, Sputnik Абхазия

2025-10-28T09:00+0300

2025-10-28T09:00+0300

2025-10-28T11:02+0300

военная спецоперация рф в донбассе

мнение

авторы

россия

украина

военная техника

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/15/1037705643_0:34:1772:1031_1920x0_80_0_0_a6948061410cd252a2ad9c9554461b6d.jpg

Новая ударная система делает практически беззащитным блок НАТО и бесполезными все противоракетные "купола", включая перспективный американский Golden Dome с перехватчиками орбитального базирования, пишет военный эксперт Александр Хроленко.Остается определить возможные способы применения и подготовить инфраструктуру для размещения нового вооружения. Путин с удовлетворением подчеркнул: многие высококлассные специалисты считали появление такого оружия невероятным.Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов раскрыл некоторые особенности испытаний в минувший вторник: "Осуществлен многочасовой полет ракеты, в ходе которого она преодолела 14 000 км, и это не предел… Выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры". Пятнадцатичасовой полет "Буревестника" 21 октября 2025 года, как и вся серия испытаний с ноября 2017-го, подтвердили боевые характеристики и возможности обхода средств ПВО-ПРО противника. Что из этого следует?Новейшая крылатая ракета способна оперативно, гибко и неотвратимо дополнять или заменять различные компоненты российской ядерной триады. Москва получила невероятное оружие неограниченной дальности, а также новые степени стратегической свободы. "Буревестник" не подпадает под какие-либо международные соглашения и ограничения, Россия не обязана уведомлять недобрых соседей по планете о проведении испытаний или боевом применении межконтинентальной крылатой ракеты, как это происходит сейчас перед запусками МБР."Буревестник" с первым в мире ядерным турбореактивным двигателем для полетов в атмосфере способен на дозвуковых скоростях и предельно малых высотах (25 – 100 метров) сделать множество витков вокруг Земли, подойти к цели с любого направления, и попасть точно в "колышек". Для противника это угроза экзистенциальная. Относительно "поляризованная" американская ПРО на Аляске становится практически бесполезной.Создание системы "круговой обороны" разорительно, даже для США. "Буревестник" делает "контрпродуктивной" 175-миллиардную программу "Золотой купол" (Golden Dome) с элементами орбитального базирования, диктует пересмотр принципов не только противоракетной обороны.Страны НАТО становятся практически беззащитными, а высокая степень собственной уязвимости чрезвычайно дисциплинирует потенциального агрессора."Научно-фантастическая" ракетаРоссийский "Буревестник" в угрожаемый период способен неделями, месяцами, годами нарезать круги или "восьмерки" в воздушном пространстве в зоне боевого патрулирования – вдали от радаров противника. В ожидании команды на поражение цели, которая может находиться на расстоянии в десятки тысяч километров. Западные стратеги и "ястребы" приуныли – от удара не укрыться даже в Австралии. Характеристики "Буревестника" позволяют применять его с высокой точностью, по хорошо защищенным объектам, на любом расстоянии.Газета The New York Times оперативно сообщила о неуязвимом могуществе "Буревестника" (натовская классификация – Skyfall): "Это плохое развитие событий… Еще одно научно-фантастическое оружие, которое будет дестабилизировать ситуацию и с которым будет сложно справиться в рамках контроля над вооружениями". Срок действия договора СНВ-III истекает в феврале 2026 года.Американский журнал Military Watch дополнил: "Буревестник" может облететь вокруг Земли тысячи раз, прежде чем нанести удар… Уникальная ракета использует миниатюрный ядерный реактор для питания своей двигательной установки, что позволяет ей оставаться в полете годами. Это имеет множество преимуществ, в том числе исключение риска быть нейтрализованной на земле при первом ударе противника… Способность "Буревестника" наносить точные ядерные удары по всему миру, в том числе по континентальной части США, особенно ценна".Агентство Reuters, со ссылкой на доклад Национального центра воздушной и космической разведки ВВС США, подтверждает: межконтинентальный "Буревестник" – уникальное оружие, "низколетящая крылатая ракета наземного базирования, способная не только нести ядерную боеголовку, но и оснащенная ядерной энергетической установкой".Агентство Bloomberg считает "Буревестник" ответом Вашингтону, который ввел новые антироссийские санкции против "Роснефти", "Лукойла" и поддерживает дискурс о поставках "Томагавков" на Украину.По информации Daily Express, в британской разведке развивается паранойя – спецслужбы якобы располагают данными о секретном "списке Путина" из девяти британских городов для точечного уничтожения. Разумеется, подтверждающих документов нет.Панические настроения на Западе усиливает тот факт, что за три с половиной года прокси-войны не удалось нанести "стратегическое поражение" России на украинском ТВД. Параллельно с программой "Буревестника" Россия стремительно модернизирует Воздушно-космические силы (Су-57), стратегический подводный флот ("Бореи" и "Ясени"), принимает на вооружение новейшие термоядерные торпеды "Посейдон", а в РВСН – межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат" и "Ярс", интегрирует гиперзвуковые планирующие блоки "Авангард".Противник долгое время сомневался в реалистичности высокотехнологичных проектов российского ОПК, тем очевиднее научное, экономическое и военное могущество России.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

https://sputnik-abkhazia.ru/20251026/1058554944.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20251027/oruzhie-poslednego-dnya-rossiya-daet-uroki-diplomatii-1058566493.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

мнение, авторы, россия, украина, военная техника