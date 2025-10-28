https://sputnik-abkhazia.ru/20251028/sezon-2025-zavyshennye-ozhidaniya-i-rezultat-1058576063.html

Сезон 2025: завышенные ожидания и результат

Сезон 2025: завышенные ожидания и результат

Sputnik Абхазия

Вот и закончился курортный сезон 2025 года. Уже то, что я пишу в предложении "закончился" должно быть для всех нас стимулом к размышлению и особенно к... 28.10.2025, Sputnik Абхазия

2025-10-28T19:30+0300

2025-10-28T19:30+0300

2025-10-28T19:30+0300

мнение

авторы

колумнисты

абхазия

туризм

летний сезон в абхазии

отдых в абхазии

сухумский аэропорт

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/1f/1047747938_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_679033d76061aeacd6dc36244e3de066.jpg

Не стоит забывать мультипликативный эффект от приезда многочисленных туристов в Абхазию. Это выгодно если не всем, то большей части населения.Алексей Ломия, SputnikВедь помимо самих граждан и предпринимателей, которые задействованы в туристической индустрии напрямую, есть еще очень большая прослойка населения, которая на этом косвенно зарабатывает на жизнь. Это водители такси, владельцы продуктовых, сувенирных магазинчиков, работники сферы услуг, банковский сектор, простые крестьяне и многие, многие другие.Поэтому всем нам, а в особенности чиновникам, надо неустанно трудиться, чтобы продлить курортный сезон максимально, насколько это возможно. И простые, заезженные варианты мало чем помогут, надо подходить к этому креативно. Можно просто изучить опыт других стран и найти наиболее приемлемые для нас варианты.Что касается самих итогов курортного сезона, то давайте будем честны, у нас были очень завышенные ожидания. И к тому была масса предпосылок. Это и очередная внутриполитическая эпопея, наконец-то завершившаяся, к счастью, без особых потрясений и катаклизмов. Было бы наивным полагать, что люди, которые целый год работают, копят средства, чтобы летом поехать и отдохнуть, набраться положительных эмоций, не будут мониторить ситуацию в предполагаемой стране отдыха. Казалось бы, какое это имеет к ним отношение, но нынешние времена почти всех научили быть очень осторожными. Соответственно, даже гипотетическая возможность попасть в страну, где могут быть внутриполитические волнения, которые хоть чем-то могут помешать полноценному, комфортному отдыху, перенаправляет туристов в другую локацию.Другим фактором, сыгравшим в пользу роста турпотока к нам, стало крушение в Черном море двух танкеров, и как следствие разлив мазута близ берегов Анапы. Основное течение в Черном море происходит против часовой стрелки, что спасло нас от последствий этой катастрофы. Соответственно, при мониторинге ситуации на черноморском побережье потенциальные туристы, вероятно, не выбирали пляжи, загрязненные мазутом.Нельзя не сказать про открытие международного аэропорта в Сухуме. Это, естественно, сыграло большую положительную роль в привлекательности и доступности Абхазии. И даже если на первых порах цены на авиабилеты были слегка завышенными, все равно, если взвесить все "за" и "против" такого перелета, есть основания полагать, что это очень хороший вариант. Ведь многих, ранее планировавших отдыхать в Абхазии, как раз беспокоили возможные неудобства при переходе границы, очереди на паспортном и таможенном контроле. Особенно комфортно стало тем, кто выбрал отдых в центральной и восточной частях Абхазии.В массе своей туристы к нам едут из России, и, конечно же, на увеличение туристического потока хорошо повлияла целая серия репортажей по центральным каналам российского телевидения, где очень профессионально преподносилась наша красивая природа, хорошая экология, достопримечательности, исторические памятники.Отдельное внимание было уделено гостеприимству и доброжелательности населения Абхазии. Сложно переоценить положительный эффект от каждого такого видеоролика. Это была самая настоящая и очень действенная реклама.И вот вроде бы все должно было быть хорошо и для туристов, и для предпринимателей, и для бюджетных поступлений, но не обошлось без казусов. Очень не хочется очередной раз мусолить "доширачный скандал", но, увы, он испортил начало сезона. Затем началась совсем ненужная суета вокруг демпинга цен на гостиничные услуги. Все такие вопросы надо было решать не в публичном пространстве. Любая такая напряженность обязательно отрицательно сказывается на результатах.Не могу не сказать, что мы должны быть реалистами. Неужели не всем понятно, что у нас уже давно сложилась такая ситуация, что предложение сильно опередило спрос. Я о том, что с каждым годом у нас, как грибы после сильного дождя, растут объекты туризма. Это и большие гостиницы, и кемпинги, и гостевые дома. Уже не говорю о том, сколько наших граждан приноровились и сдают квартиры и дома в курортный сезон. Вы пройдитесь по сайтам, по различным телеграм-каналам, по социальным сетям. Уйма предложений. К великому сожалению, чаще всего упор делается не на качество и доступность услуг, а на массовость. Лишь бы заработать здесь и сейчас, даже в ущерб экологии порой. Законы рынка таковы, что рано или поздно должен был наступить предел. И только самые сильные, самые трудоспособные будут оставаться на плаву. Вместо завышенных ожиданий надо думать над тем, чем ты можешь отличиться в этом бизнесе. Что можешь предложить туристу, чтобы он уехал отдохнувший, довольный, с массой положительных эмоций и воспоминаний. Чтобы непременно и в следующем году вернулся именно к тебе. А то, что многие отели будут либо простаивать, либо быть полупустыми даже в самый пик сезона, не надо удивляться. Работать надо, а не искать виноватых.Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20251020/turisticheskoe-leto-v-abkhazii-analiz-itogov-s-ekspertom--1058420184.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20251024/1058535308.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250917/1057614493.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

мнение, авторы, колумнисты, абхазия, туризм, летний сезон в абхазии, отдых в абхазии, сухумский аэропорт