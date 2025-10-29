Абхазия
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
абхазия, погода в абхазии, прогнозы

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 30 октября

18:33 29.10.2025 (обновлено: 18:34 29.10.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукДети подкармливают чаек хлебом на берегу моря
Дети подкармливают чаек хлебом на берегу моря - Sputnik Абхазия, 1920, 29.10.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 29 окт - Sputnik. В четверг, 30 октября, jжидается, переменная облачность, местами ночью и утром возможен слабый дождь, днем без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии Абхазии.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный 3 – 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от+12°С до +17°С.
Температура морской воды +18°С.
Волнение морской воды, умеренное и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60 - 80%.
В Сухуме ожидается переменная облачность, ночью и утром возможен незначительный дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью +10°С, днем +17°С.
Гагра - ночью +11°С, днем +17°С.
Пицунда - ночью +10°С, днем 16°С.
Гудаута - ночью +11°С, днем+17°С.
Новый Афон - ночью +11°С, днем 17°С.
Очамчыра - ночью +1°С0, днем +16°С.
Гал - ночью 10°С, днем+ 15°С.
Ткуарчал - ночь 9°С, днем+ 14°С.
