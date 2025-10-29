https://sputnik-abkhazia.ru/20251029/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-29-oktyabrya--1058654490.html
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 30 октября
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 29 окт - Sputnik. В четверг, 30 октября, jжидается, переменная облачность, местами ночью и утром возможен слабый дождь, днем без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии Абхазии. Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный 3 – 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от+12°С до +17°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды, умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 60 - 80%.
СУХУМ, 29 окт - Sputnik. В четверг, 30 октября, jжидается, переменная облачность, местами ночью и утром возможен слабый дождь, днем без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии Абхазии.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный 3 – 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от+12°С до +17°С.
Температура морской воды +18°С.
Волнение морской воды, умеренное и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60 - 80%.
В Сухуме ожидается переменная облачность, ночью и утром возможен незначительный дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью +10°С, днем +17°С.
Гагра - ночью +11°С, днем +17°С.
Пицунда - ночью +10°С, днем 16°С.
Гудаута - ночью +11°С, днем+17°С.
Новый Афон - ночью +11°С, днем 17°С.
Очамчыра - ночью +1°С0, днем +16°С.
Гал - ночью 10°С, днем+ 15°С.
Ткуарчал - ночь 9°С, днем+ 14°С.