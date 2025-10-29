https://sputnik-abkhazia.ru/20251029/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-29-oktyabrya--1058654490.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 30 октября

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 30 октября

29.10.2025

СУХУМ, 29 окт - Sputnik. В четверг, 30 октября, jжидается, переменная облачность, местами ночью и утром возможен слабый дождь, днем без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии Абхазии. Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный 3 – 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от+12°С до +17°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды, умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 60 - 80%.

