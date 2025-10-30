https://sputnik-abkhazia.ru/20251030/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-31-oktyabrya-1058684773.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 31 октября

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления. 30.10.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 30 окт - Sputnik. В пятницу, 31 октября, ожидается, переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – чуть выше нормы.Ветер слабый и умеренный 2 - 7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +16°С до +21°С.Температура морской воды +17°С.Волнение морской воды, умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

