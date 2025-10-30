Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 31 октября

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Иззацлода атәанчахәы 2026 шықәса рзы: афонд ахантәаҩы иҿцәажәара
13:05
16 мин
Аиҿцәажәара
Амҩаҿы аццакразы азакәанеидкыла аԥсахрақәа алагалоуп: адепутат ихҳәаа
13:21
8 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ишԥацо агрипп азы алаҵақәа рыҟаҵара аус: аҭагылазаашьа зеиԥшроу еилаҳкаауеит
13:33
16 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Аҷныш" Аурыс театр аҿы: Чехов иҩымҭала аҽазыҟаҵарақәа цоит
13:50
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Принят госбюджет на 2026 год: расскажем на что он направлен
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
"Эко-путешествие в Абхазию": просветительский проект для школьников из Пскова
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аицлабра "Ашҭа цқьа" аҿы аиааира згаз аҩны еилкаауп: анхацәа рыҿцәажәара
18:04
17 мин
Аиҿцәажәара
Амҩаҿы аццакразы азакәанеидкыла аԥсахрақәа алагалоуп: адепутат ихҳәаа
18:21
8 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Интервью
Абхазия на премии "Евразия": интервью с финалистом
18:34
11 мин
Посредник
Принят госбюджет на 2026 год: расскажем на что он направлен
18:45
15 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аицлабра "Ашҭа цқьа" аҿы аиааира згаз аҩны еилкаауп: анхацәа рыҿцәажәара
21:04
17 мин
Аиҿцәажәара
Амҩаҿы аццакразы азакәанеидкыла аԥсахрақәа алагалоуп: адепутат ихҳәаа
21:21
8 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Интервью
Абхазия на премии "Евразия": интервью с финалистом
21:34
11 мин
Посредник
Принят госбюджет на 2026 год: расскажем на что он направлен
21:45
15 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
4 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҭҵаарадырра амш: аҵарауаа ҿарацәа рыҿцәажәара
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Арҵаҩцәа рзы алекциақәа: аԥышәеизырҳара иазку асеминарқәа хыркәшоуп
13:33
17 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ацитрус асезон алагамҭоуп: аҽаҩра зеиԥшроу еилаҳкаауеит
13:51
9 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Очамчырский район: качество урожая, нехватка сельхозтехники, борьба с вредителями
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Проект "Территория успеха" в Абхазии: интервью с автором
14:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҭҵаарадырра амш: аҵарауаа ҿарацәа рыҿцәажәара
18:04
25 мин
On air
18:29
1 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Абхазия туристическая. Планы на зиму
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҭҵаарадырра амш: аҵарауаа ҿарацәа рыҿцәажәара
21:04
25 мин
On air
21:29
1 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Такие обстоятельства
Абхазия туристическая. Планы на зиму
21:34
26 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251030/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-31-oktyabrya-1058684773.html
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 31 октября
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 31 октября
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления. 30.10.2025, Sputnik Абхазия
2025-10-30T18:58+0300
2025-10-30T18:58+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101575/57/1015755786_0:217:2870:1831_1920x0_80_0_0_388dee22d9e99da4ba95c41c506381ce.jpg
СУХУМ, 30 окт - Sputnik. В пятницу, 31 октября, ожидается, переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – чуть выше нормы.Ветер слабый и умеренный 2 - 7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +16°С до +21°С.Температура морской воды +17°С.Волнение морской воды, умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101575/57/1015755786_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_9ddd0993469d09048551dd45d524b519.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 31 октября

18:58 30.10.2025
© Sputnik / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗолотая осень в Санкт-Петербуге
Золотая осень в Санкт-Петербуге - Sputnik Абхазия, 1920, 30.10.2025
© Sputnik / Алексей Даничев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 30 окт - Sputnik. В пятницу, 31 октября, ожидается, переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – чуть выше нормы.
Ветер слабый и умеренный 2 - 7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +16°С до +21°С.
Температура морской воды +17°С.
Волнение морской воды, умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.
В Сухуме ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +10°С, днем +20°С.
Гагра - ночью +11°С, днем +21°С.
Пицунда - ночью +10°С, днем 20°С.
Гудаута - ночью +10°С, днем +20°С.
Новый Афон - ночью +11°С, днем 21°С.
Очамчыра - ночью +9°С, днем +19°С.
Гал - ночью 9°С, днем +18°С.
Ткуарчал - ночь 7°С, днем +15°С.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0