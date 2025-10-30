https://sputnik-abkhazia.ru/20251030/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-31-oktyabrya-1058684773.html
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 31 октября
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 31 октября
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 30 окт - Sputnik. В пятницу, 31 октября, ожидается, переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – чуть выше нормы.
Ветер слабый и умеренный 2 - 7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +16°С до +21°С.
Температура морской воды +17°С.
Волнение морской воды, умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.
В Сухуме ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +10°С, днем +20°С.
Гагра - ночью +11°С, днем +21°С.
Пицунда - ночью +10°С, днем 20°С.
Гудаута - ночью +10°С, днем +20°С.
Новый Афон - ночью +11°С, днем 21°С.
Очамчыра - ночью +9°С, днем +19°С.
Гал - ночью 9°С, днем +18°С.
Ткуарчал - ночь 7°С, днем +15°С.