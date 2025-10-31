https://sputnik-abkhazia.ru/20251031/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-1-i-2-noyabrya-1058714408.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 1 и 2 ноября

Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием южного выноса тепла и барического поля повышенного давления. 31.10.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 31 окт - Sputnik. В выходные, 1 и 2 ноября, в Абхазии ожидается, переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +19°С до +24°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.Прогноз погоды в городах и районах Абхазии:

