Украденные из Лувра драгоценности пытались продать через даркнет

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
25 шықәса амаҵзураҿы: Аҟәатәи иреиҳаӡоу азеиԥш дҵаҟаҵаратә ҵараиурҭа аиубилеи азгәанаҭоит
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсуа бызшәеи алитературеи рырҵара ҳаамҭазтәи аметодика: еилаҳкаауеит изеиԥшроу
13:34
14 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Санкт-Петербургтәи аԥсшьарамшқәа: Аԥснынтәи аҿар аҵарадырратә программа иалахуп
13:48
11 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Взаимный интерес
"Миссия Добро" в Абхазии: что нужно знать родителям детей с особенностями развития
14:04
23 мин
On air
14:28
2 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Николь Джергения о своем пути до финала "Ты супер!"
14:34
10 мин
Дополнительное время
В Абхазии впервые проходит чемпионат по национальной игре "Аимҵакьачара"
14:44
14 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аицәажәара
Аԥсны ахаҭарнакцәа амарафон «Адырра. Аҭҵаарадырра» аҿы: алахәыла иҿцәажәара
18:04
11 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсуа бызшәеи алитературеи рырҵара ҳаамҭазтәи аметодика: еилаҳкаауеит изеиԥшроу
18:16
14 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Взаимный интерес
"Миссия Добро" в Абхазии: что нужно знать родителям детей с особенностями развития
18:34
23 мин
Инструкция по применению
Как правильно хранить вино
18:57
2 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аицәажәара
Аԥсны ахаҭарнакцәа амарафон «Адырра. Аҭҵаарадырра» аҿы: алахәыла иҿцәажәара
21:04
11 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсуа бызшәеи алитературеи рырҵара ҳаамҭазтәи аметодика: еилаҳкаауеит изеиԥшроу
21:16
14 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Взаимный интерес
"Миссия Добро" в Абхазии: что нужно знать родителям детей с особенностями развития
21:34
23 мин
Инструкция по применению
Как правильно хранить вино
21:57
2 мин
Асабша арадио Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Суббота на радио Sputnik
08:30
31 мин
Асабша арадио Sputnik аҿы
13:00
30 мин
Суббота на радио Sputnik
13:30
31 мин
On air
18:00
31 мин
On air
18:30
30 мин
On air
21:00
31 мин
On air
21:30
30 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20251101/ukradennye-iz-luvra-dragotsennosti-pytalis-prodat-cherez-darknet-1058733291.html
Украденные из Лувра драгоценности пытались продать через даркнет
Украденные из Лувра драгоценности пытались продать через даркнет
Sputnik Абхазия
Во время ограбления одного из известнейших музеев мира похитили восемь ювелирных украшений, принадлежащих французским императрицам. 01.11.2025, Sputnik Абхазия
2025-11-01T16:00+0300
2025-11-01T16:00+0300
новости
в мире
париж
франция
лувр
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/01/1058733117_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4f5cee09e382b8f842a2da8ff72b78a5.jpg
СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Грабители Лувра пытались продать украденные украшения израильской охранной фирме CGI Group через даркнет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Bild.Ранее фирма была нанята для поиска грабителей и похищенных украшений, уточняется в статье. CGI Group согласилась на предложение представителя воров, и во время переговоров и проверок выяснила, что у анонима есть "как минимум часть украденных вещей"."Мы немедленно сообщили об этом соответствующим органам власти в Париже. К сожалению... бюрократические проволочки помешали шансу вернуть хотя бы часть произведений искусства", - заявил Наве.Ограбление одного из известнейших музеев мира произошло 19 октября и заняло 4 минуты. Группа из четырех человек, двое из которых пробрались в окно музея с помощью лестницы на автовышке, похитила девять ювелирных украшений. Одно из них позже нашли и вернули в музей. Пострадавших в ходе ограбления нет, задержаны несколько подозреваемых. Лувр был закрыт несколько дней, ущерб оценили в 88 млн евро.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251030/frantsuzskaya-politsiya-ne-nashla-dragotsennosti-iz-luvra-pri-zaderzhanii-novykh-podozrevaemykh--1058665239.html
париж
франция
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/01/1058733117_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_571b8eff31318c01fafa3ed0aa935147.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
новости, в мире, париж, франция, лувр
новости, в мире, париж, франция, лувр

Украденные из Лувра драгоценности пытались продать через даркнет

16:00 01.11.2025
© Sputnik / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкГорода мира. Париж
Города мира. Париж - Sputnik Абхазия, 1920, 01.11.2025
© Sputnik / Михаил Мокрушин
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Во время ограбления одного из известнейших музеев мира похитили восемь ювелирных украшений, принадлежащих французским императрицам.
СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Грабители Лувра пытались продать украденные украшения израильской охранной фирме CGI Group через даркнет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Bild.
"Через пять дней после ограбления Лувра с нами через официальный сайт CGI Group связался человек, представившийся представителем грабителей. Он уточнил, будем ли мы вести переговоры в даркнете о покупке украденных произведений искусства и подчеркнул, что у нас есть 24 часа на ответ", - рассказал корреспонденту газеты глава фирмы Цвик Наве.
Ранее фирма была нанята для поиска грабителей и похищенных украшений, уточняется в статье. CGI Group согласилась на предложение представителя воров, и во время переговоров и проверок выяснила, что у анонима есть "как минимум часть украденных вещей".
"Мы немедленно сообщили об этом соответствующим органам власти в Париже. К сожалению... бюрократические проволочки помешали шансу вернуть хотя бы часть произведений искусства", - заявил Наве.
Ограбление одного из известнейших музеев мира произошло 19 октября и заняло 4 минуты. Группа из четырех человек, двое из которых пробрались в окно музея с помощью лестницы на автовышке, похитила девять ювелирных украшений. Одно из них позже нашли и вернули в музей.
Пострадавших в ходе ограбления нет, задержаны несколько подозреваемых. Лувр был закрыт несколько дней, ущерб оценили в 88 млн евро.
Обстановка на месте ограбления музея Лувр в Париже - Sputnik Абхазия, 1920, 30.10.2025
Полиция не нашла драгоценности из Лувра при задержании новых подозреваемых
30 октября, 11:00
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0