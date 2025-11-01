https://sputnik-abkhazia.ru/20251101/ukradennye-iz-luvra-dragotsennosti-pytalis-prodat-cherez-darknet-1058733291.html
Украденные из Лувра драгоценности пытались продать через даркнет
Украденные из Лувра драгоценности пытались продать через даркнет
Sputnik Абхазия
Во время ограбления одного из известнейших музеев мира похитили восемь ювелирных украшений, принадлежащих французским императрицам. 01.11.2025, Sputnik Абхазия
2025-11-01T16:00+0300
2025-11-01T16:00+0300
2025-11-01T16:00+0300
новости
в мире
париж
франция
лувр
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/01/1058733117_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4f5cee09e382b8f842a2da8ff72b78a5.jpg
СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Грабители Лувра пытались продать украденные украшения израильской охранной фирме CGI Group через даркнет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Bild.Ранее фирма была нанята для поиска грабителей и похищенных украшений, уточняется в статье. CGI Group согласилась на предложение представителя воров, и во время переговоров и проверок выяснила, что у анонима есть "как минимум часть украденных вещей"."Мы немедленно сообщили об этом соответствующим органам власти в Париже. К сожалению... бюрократические проволочки помешали шансу вернуть хотя бы часть произведений искусства", - заявил Наве.Ограбление одного из известнейших музеев мира произошло 19 октября и заняло 4 минуты. Группа из четырех человек, двое из которых пробрались в окно музея с помощью лестницы на автовышке, похитила девять ювелирных украшений. Одно из них позже нашли и вернули в музей. Пострадавших в ходе ограбления нет, задержаны несколько подозреваемых. Лувр был закрыт несколько дней, ущерб оценили в 88 млн евро.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251030/frantsuzskaya-politsiya-ne-nashla-dragotsennosti-iz-luvra-pri-zaderzhanii-novykh-podozrevaemykh--1058665239.html
париж
франция
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/01/1058733117_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_571b8eff31318c01fafa3ed0aa935147.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, в мире, париж, франция, лувр
новости, в мире, париж, франция, лувр
Украденные из Лувра драгоценности пытались продать через даркнет
Во время ограбления одного из известнейших музеев мира похитили восемь ювелирных украшений, принадлежащих французским императрицам.
СУХУМ, 1 окт - Sputnik.
Грабители Лувра пытались продать украденные украшения израильской охранной фирме CGI Group через даркнет. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на немецкую газету Bild.
"Через пять дней после ограбления Лувра с нами через официальный сайт CGI Group связался человек, представившийся представителем грабителей. Он уточнил, будем ли мы вести переговоры в даркнете о покупке украденных произведений искусства и подчеркнул, что у нас есть 24 часа на ответ", - рассказал корреспонденту газеты глава фирмы Цвик Наве.
Ранее фирма была нанята для поиска грабителей и похищенных украшений, уточняется в статье. CGI Group согласилась на предложение представителя воров, и во время переговоров и проверок выяснила, что у анонима есть "как минимум часть украденных вещей".
"Мы немедленно сообщили об этом соответствующим органам власти в Париже. К сожалению... бюрократические проволочки помешали шансу вернуть хотя бы часть произведений искусства", - заявил Наве.
Ограбление одного из известнейших музеев мира произошло 19 октября и заняло 4 минуты. Группа из четырех человек, двое из которых пробрались в окно музея с помощью лестницы на автовышке, похитила девять ювелирных украшений. Одно из них позже нашли и вернули в музей.
Пострадавших в ходе ограбления нет, задержаны несколько подозреваемых. Лувр был закрыт несколько дней, ущерб оценили в 88 млн евро.