Во время ограбления одного из известнейших музеев мира похитили восемь ювелирных украшений, принадлежащих французским императрицам. 01.11.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Грабители Лувра пытались продать украденные украшения израильской охранной фирме CGI Group через даркнет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Bild.Ранее фирма была нанята для поиска грабителей и похищенных украшений, уточняется в статье. CGI Group согласилась на предложение представителя воров, и во время переговоров и проверок выяснила, что у анонима есть "как минимум часть украденных вещей"."Мы немедленно сообщили об этом соответствующим органам власти в Париже. К сожалению... бюрократические проволочки помешали шансу вернуть хотя бы часть произведений искусства", - заявил Наве.Ограбление одного из известнейших музеев мира произошло 19 октября и заняло 4 минуты. Группа из четырех человек, двое из которых пробрались в окно музея с помощью лестницы на автовышке, похитила девять ювелирных украшений. Одно из них позже нашли и вернули в музей. Пострадавших в ходе ограбления нет, задержаны несколько подозреваемых. Лувр был закрыт несколько дней, ущерб оценили в 88 млн евро.

