Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 3 ноября
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием южного выноса тепла и барического поля повышенного давления. 02.11.2025, Sputnik Абхазия
СУХУМ, 31 окт - Sputnik. В понедельник, 3 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +20°Сдо +25°С.
Температура морской воды +18°С.
Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.
Прогноз погоды в городах и районах Абхазии:
Сухум - температура воздуха ночью +10°С, днем +24°С.
Гагра - ночью +11°С, днем +25°С.
Пицунда - ночью +10°С, днем +24°С.
Гудаута - ночью +11°С, днем +24°С.
Новый Афон - ночью +11°С, днем +25°С.
Очамчыра - ночью +10°С, днем +23°С.
Гал - ночью +10°С, днем +22°С.
Ткуарчал - ночь +9°С, днем +20°С.