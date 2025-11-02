Абхазия
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Военная спецоперация РФ в Донбассе
https://sputnik-abkhazia.ru/20251102/ukrainskie-drony-pytalis-atakovat-dnr-366-raz-za-nedelyu-1058743209.html
Украинские дроны пытались атаковать ДНР 366 раз за неделю
Украинские дроны пытались атаковать ДНР 366 раз за неделю
СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. За прошедшую неделю в ДНР удалось сорвать 366 атак беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. Система радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" позволила нейтрализовать 256 дронов над Донецком и Макеевкой, а также 110 — над Горловкой. Среди перехваченных средств противника оказались пять чешских ударных дронов самолетного типа с осколочно-фугасными зарядами общей массой около 300 кг. Кроме того, над Макеевкой был сбит украинский разведывательный БПлА "Leleka", предназначенный для выявления российских систем ПВО.
Украинские дроны пытались атаковать ДНР 366 раз за неделю

15:05 02.11.2025
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - Sputnik Абхазия, 1920, 02.11.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Ущерб оценивается, работа по нейтрализации угроз продолжается.
СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. За прошедшую неделю в ДНР удалось сорвать 366 атак беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
Система радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" позволила нейтрализовать 256 дронов над Донецком и Макеевкой, а также 110 — над Горловкой.
Среди перехваченных средств противника оказались пять чешских ударных дронов самолетного типа с осколочно-фугасными зарядами общей массой около 300 кг. Кроме того, над Макеевкой был сбит украинский разведывательный БПлА "Leleka", предназначенный для выявления российских систем ПВО.
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Черноморский флот России уничтожил украинский безэкипажный катер
Вчера, 15:30
