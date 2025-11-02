https://sputnik-abkhazia.ru/20251102/ukrainskie-drony-pytalis-atakovat-dnr-366-raz-za-nedelyu-1058743209.html
Украинские дроны пытались атаковать ДНР 366 раз за неделю
Sputnik Абхазия
Ущерб оценивается, работа по нейтрализации угроз продолжается. 02.11.2025, Sputnik Абхазия
2025-11-02T15:05+0300
военная спецоперация рф в донбассе
днр
россия
украина
фсб
новости
пво
СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. За прошедшую неделю в ДНР удалось сорвать 366 атак беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. Система радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" позволила нейтрализовать 256 дронов над Донецком и Макеевкой, а также 110 — над Горловкой. Среди перехваченных средств противника оказались пять чешских ударных дронов самолетного типа с осколочно-фугасными зарядами общей массой около 300 кг. Кроме того, над Макеевкой был сбит украинский разведывательный БПлА "Leleka", предназначенный для выявления российских систем ПВО.
россия
украина
Украинские дроны пытались атаковать ДНР 366 раз за неделю
Ущерб оценивается, работа по нейтрализации угроз продолжается.
