https://sputnik-abkhazia.ru/20251102/ukrainskie-drony-pytalis-atakovat-dnr-366-raz-za-nedelyu-1058743209.html

Украинские дроны пытались атаковать ДНР 366 раз за неделю

Украинские дроны пытались атаковать ДНР 366 раз за неделю

Sputnik Абхазия

Ущерб оценивается, работа по нейтрализации угроз продолжается. 02.11.2025, Sputnik Абхазия

2025-11-02T15:05+0300

2025-11-02T15:05+0300

2025-11-02T15:05+0300

военная спецоперация рф в донбассе

днр

россия

украина

фсб

новости

пво

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/1a/1054237794_0:0:2136:1202_1920x0_80_0_0_182bfef3121cbf3b543f9a15cd52f11e.jpg

СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. За прошедшую неделю в ДНР удалось сорвать 366 атак беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. Система радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" позволила нейтрализовать 256 дронов над Донецком и Макеевкой, а также 110 — над Горловкой. Среди перехваченных средств противника оказались пять чешских ударных дронов самолетного типа с осколочно-фугасными зарядами общей массой около 300 кг. Кроме того, над Макеевкой был сбит украинский разведывательный БПлА "Leleka", предназначенный для выявления российских систем ПВО.

https://sputnik-abkhazia.ru/20251101/chernomorskiy-flot-rossii-unichtozhil-ukrainskiy-bezekipazhnyy-kater-1058732969.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

днр, россия, украина, фсб, новости, пво