Прогноз погоды в Абхазии на вторник 4 ноября

19:49 03.11.2025
Погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать барическое поле повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. Во вторник, 4 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +16°С до +21°С.
Температура морской воды +17°С.
Волнение морской воды умеренное и слабое, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.
Прогноз погоды в городах и районах Абхазии:
Сухум - температура воздуха ночью +11°С, днем +20°С.
Гагра - ночью +12°С, днем +21°С.
Пицунда - ночью +10°С, днем +20°С.
Гудаута - ночью +11°С, днем +20°С.
Новый Афон - ночью +12°С, днем +21°С.
Очамчыра - ночью +10°С, днем +19°С.
Гал - ночью +10°С, днем +19°С.
Ткуарчал - ночь +7°С, днем +16°С.
