Прогноз погоды в Абхазии на вторник 4 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 4 ноября

03.11.2025

СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. Во вторник, 4 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +16°С до +21°С.Температура морской воды +17°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.Прогноз погоды в городах и районах Абхазии:

