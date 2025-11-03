https://sputnik-abkhazia.ru/20251103/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-4-noyabrya-1058764191.html
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 4 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 4 ноября
Погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать барическое поле повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 3 ноя - Sputnik.
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 4 ноября
Погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать барическое поле повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. Во вторник, 4 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +16°С до +21°С.
Температура морской воды +17°С.
Волнение морской воды умеренное и слабое, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.
Прогноз погоды в городах и районах Абхазии:
Сухум - температура воздуха ночью +11°С, днем +20°С.
Гагра - ночью +12°С, днем +21°С.
Пицунда - ночью +10°С, днем +20°С.
Гудаута - ночью +11°С, днем +20°С.
Новый Афон - ночью +12°С, днем +21°С.
Очамчыра - ночью +10°С, днем +19°С.
Гал - ночью +10°С, днем +19°С.
Ткуарчал - ночь +7°С, днем +16°С.