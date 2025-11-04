Представительство Дирекции ВФМ открылось в Абхазии

Абхазия
СУХУМ, 4 ноя - Sputnik. Представительство Дирекции Всемирного фестиваля молодежи открылось в Сухуме, сообщил Sputnik начальник отдела молодежи Госкомитета по делам молодежи и спорту Абхазии Беслан Аршба. Цель — предоставить молодым жителям республики площадку для коммуникации и самореализации. Аршба добавил, что представительство станет площадкой по организации грантовых конкурсов и проектной деятельности, откроет молодым людям доступ к цифровым инструментам и технологиям для самореализации.
СУХУМ, 4 ноя - Sputnik. Представительство Дирекции Всемирного фестиваля молодежи открылось в Сухуме, сообщил Sputnik начальник отдела молодежи Госкомитета по делам молодежи и спорту Абхазии Беслан Аршба.
Цель — предоставить молодым жителям республики площадку для коммуникации и самореализации.
"Представительство Дирекции Всемирного Фестиваля Молодежи – это физическое пространство, которое станет точкой притяжения местной молодежи и эффективным продвижением молодежных инициатив", — подчеркнул он.
Аршба добавил, что представительство станет площадкой по организации грантовых конкурсов и проектной деятельности, откроет молодым людям доступ к цифровым инструментам и технологиям для самореализации.
