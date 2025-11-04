https://sputnik-abkhazia.ru/20251104/predstavitelstvo-direktsii-vfm-otkrylos-v-abkhazii-1058791616.html

Представительство Дирекции ВФМ открылось в Абхазии

Представительство Дирекции ВФМ открылось в Абхазии

04.11.2025

СУХУМ, 4 ноя - Sputnik. Представительство Дирекции Всемирного фестиваля молодежи открылось в Сухуме, сообщил Sputnik начальник отдела молодежи Госкомитета по делам молодежи и спорту Абхазии Беслан Аршба. Цель — предоставить молодым жителям республики площадку для коммуникации и самореализации. Аршба добавил, что представительство станет площадкой по организации грантовых конкурсов и проектной деятельности, откроет молодым людям доступ к цифровым инструментам и технологиям для самореализации.

