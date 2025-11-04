https://sputnik-abkhazia.ru/20251104/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-5-noyabrya-1058780895.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 5 ноября

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления. 04.11.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. В среду, 5 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +18°С до +23°С.Температура морской воды +17°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.Прогноз погоды в городам и районам Абхазии:

