Прогноз погоды в Абхазии на среду 5 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на среду 5 ноября
04.11.2025
СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. В среду, 5 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +18°С до +23°С.Температура морской воды +17°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.Прогноз погоды в городам и районам Абхазии:
СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. В среду, 5 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +18°С до +23°С.
Температура морской воды +17°С.
Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.
Прогноз погоды в городам и районам Абхазии:
Сухум - переменная облачность, без осадков. Tемпература воздуха ночью +10°С, днем +23°С.
Гагра - ночью +11°С, днем +23°С.
Пицунда - ночью +10°С, днем +22°С.
Гудаута - ночью +11°С, днем +22°С.
Новый Афон - ночью +11°С, днем +23°С.
Очамчыра - ночью +10°С, днем +21°С.
Гал - ночью +10°С, днем +22°С.
Ткуарчал - ночь +9°С, днем +19°С.