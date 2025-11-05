Прогноз погоды в Абхазии на четверг 6 ноября

Абхазия
В Абхазии
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
СУХУМ, 5 ноя - Sputnik. В четверг, 6 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +17°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 5 ноя - Sputnik. В четверг, 6 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +15°С до +20°С.
Температура морской воды +17°С.
Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.
0