Прогноз погоды в Абхазии на четверг 6 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 6 ноября

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления.

СУХУМ, 5 ноя - Sputnik. В четверг, 6 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +17°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

