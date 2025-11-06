Абхазия
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 7 ноября
СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. В пятницу, 7 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 8 до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +19°С до +24°С.Температура морской воды +17°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.Погода по городам и районам Абхазии:
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 7 ноября

18:45 06.11.2025
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать выноса тепла с юга.
СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. В пятницу, 7 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 8 до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +19°С до +24°С.
Температура морской воды +17°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.
Погода по городам и районам Абхазии:
Сухум - температура воздуха ночью +11°С, днем +23°С.
Гагра - ночью +12°С, днем +24°С.
Пицунда - ночью +10°С днем +23°С.
Гудаута - ночью +11°С, днем +23°С.
Новый Афон - ночью +12°С, днем+24°С.
Очамчыра - ночью +10°С, днем +21°С.
Гал ночью - ночью +10°С, днем +21°С.
Ткуарчал - ночью +7°С, днем +18°С.
