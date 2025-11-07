https://sputnik-abkhazia.ru/20251107/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-8-i-9-noyabrya-1058875859.html
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 8 и 9 ноября
Территория черноморского побережья Абхазии будет формировать антициклональный характер погоды с южным выносом тепла. 07.11.2025, Sputnik Абхазия
СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. В выходные дни, 8 и 9 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – повышенное. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +20°С до +25°С. Температура морской воды +17°С. Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла. Относительная влажность воздуха 50-70%.Прогноз по городам и районам Абхазии:
СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. В выходные дни, 8 и 9 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +20°С до +25°С.
Температура морской воды +17°С.
Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 50-70%.
Прогноз по городам и районам Абхазии:
Сухум - температура воздуха ночью +13°С, днем +24°С.
Гагра - ночью +14°С, днем +25°С.
Пицунда - ночью +13°С, днем 24°С.
Гудаута - ночью +13°С, днем +24°С.
Новый Афон - ночью +14°С, днем 25°С.
Очамчыра - ночью +12°С, днем +24°С.
Гал - ночью +12°С, днем+ 22°С.
Ткуарчал - ночью +9°С, днем +20°С.