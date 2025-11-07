https://sputnik-abkhazia.ru/20251107/svo-kipyat-kotly-v-pokrovske-i-kupyanske-1058876151.html

СВО: кипят "котлы" в Покровске и Купянске

Освобождение Покровско-Мирноградской агломерации в Донбассе и города Купянск в Харьковской области завершается – методом уничтожения окруженных войсковых... 07.11.2025

На этих и других участках фронта киевский режим в октябре принес в жертву корыстным интересам Запада более 40 тысяч украинских солдат, пишет военный эксперт Александр Хроленко. В Минобороны РФ заявили о стремительном ухудшении положения, и растущих потерях украинских оккупантов, зажатых в "котлах" Покровска/Красноармейска и Купянска. Штурмовые группы 2-й армии методично уничтожают окруженные формирования ВСУ – в Центральном районе и на территории западной промзоны Покровска. В городе Мирнограде подразделения 51-й армии наступают в направлении микрорайона Западный – за минувшие сутки в городе освобождены 19 зданий, а в Покровско-Мирноградской агломерации уничтожены более 220 украинских военнослужащих.В нескольких километрах севернее Мирнограда российская группировка войск "Центр" нанесла поражение четырем механизированным, егерской, аэромобильной, воздушно-десантной, трем штурмовым, двум десантно-штурмовым бригадам, двум штурмовым полкам ВСУ и бригаде морской пехоты – в районах населенных пунктов Родинское и Доброполье. Вероятно, украинский главком ВСУ Александр Сырский пытался деблокировать мирноградскую группировку ВСУ контрударом через Роднинское, для которого в Доброполье собрали все резервы спецвойск. Как мы видим, план этот оказался провальным, а потери украинских бригад колоссальными.В это же время, по данным Минобороны РФ, штурмовые отряды 6-й армии уничтожают крупную группировку противника, окруженную в районе города Купянска Харьковской области. Российские войска за минувшие сутки отразили три попытки деблокирования бандеровских формирований, которые предпринимали 144-я механизированная, 92-я штурмовая бригады ВСУ и 15-я бригада Нацгвардии – из районов Нечволодовки и Благодатовки. Также пресечена попытка прорыва из окружения в западном направлении группы боевиков 116-й механизированной бригады ВСУ. "Приоскольский ад" для бандеровцев действует круглосуточно, а новые корректируемые авиабомбы ВКС России дальностью до 200 км теперь поражают объекты бандеровцев в Днепропетровске, Полтаве, Николаеве, Одессе.Киевский режим отрицает российские сокрушительные удары, огромные цифры потерь и "котлы" ВСУ, однако в суровой реальности украинские солдаты не имеют шансов на спасение. "Оптимистичные" заявления и оценки бандеровского диктатора Зеленского свидетельствуют лишь об утрате связи с реальностью. С начала специальной военной операции российские войска уничтожили: 668 самолетов, 283 вертолетов, 95 320 беспилотных летательных аппаратов, 635 зенитных ракетных комплексов, 25 874 танка и других бронемашин, 1 609 РСЗО, 31 113 артиллерийских орудий, 46 тысяч единиц автотехники, и более 1 млн солдат ВСУ.Ресурсы Запада на исходеВ Покровске и Купянске кипят "котлы" с бандеровцами, в Киеве открыто обсуждают последствия потери Покровско-Мирноградской агломерации и многотысячной группировки ВСУ. А Запад все еще пытается избежать позорного разгрома в прокси-войне с Россией – питает надежду на "волшебное" перемирие, которое позволит ввести на Украину "коалиционные войска" или по-быстрому принять Украину в НАТО. Брутальный генсек альянса Марк Рютте еще призывает союзников готовиться к "долгосрочной конфронтации" с Россией, возвращение в суровую реальность обещает быть чрезвычайно болезненным. И неотвратимым.Итальянская газета Corriere della Sera сообщила: "Поражение неизбежно, это непреложный факт". Британская The Guardian констатировала: "Российские войска усиливают контроль над стратегически важным городом Покровск, присутствуют в каждом районе. Ситуация для ВСУ абсолютно безвыходная".Ранее военный аналитик Bild признал: 85 проуентов территории Покровска/Красноармейска находятся под контролем ВС РФ. Падение Покровска – вопрос "дней, максимум двух недель", заявил газете Le Monde офицер размещенной в городе мотострелковой бригады ВСУ.Британская корпорация BBC сегодня отметила: "Украина может столкнуться с самой большой потерей за последние месяцы… Покровск является ключевым узлом автомобильных и железных дорог на востоке, и открывает российским войскам путь на Павлоград и Днепропетровск, в Запорожье… потеря Покровска станет ударом по моральному духу украинцев".Американская The Washington Post пытается оправдать поражение: "Уход из Покровска может дать украинским войскам новые преимущества, если они смогут создать новые плацдармы поблизости до наступления зимы". Будто бы "преимущества" ВСУ на поле боя еще возможны, а освобождение Покровска не ускоряет российское наступление в Запорожской и Днепропетровской областях.Немецкая DW* также транслирует удобную версию оперативного маневра: жертвуя своими войсками в "котлах", украинский Генштаб пытается выиграть время для строительства новой линии обороны западнее Покровска и Константиновки. Версия нерабочая. Солдаты ВСУ в покровском "котле" сдаются в плен подразделениями – у них нет боеприпасов, воды, и другого выбора, чтобы сохранить жизнь.Журнал Military Watch сегодня сообщил: "Украинская армия ежемесячно теряет более 40 тысяч военнослужащих. Бригады на передовой укомплектованы до 30 процентов. Средняя продолжительность жизни украинского солдата на фронте составляет всего четыре часа… Военные потери Украины превысили 1,7 млн человек… Количество дезертиров достигло 400 тысяч".Раньше или позже, коллективному Западу придется в полной мере ответить за циничный геноцид коренного населения Украины, за попытку "нанести России стратегическое поражение на поле боя" руками украинских рабов.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.Deutsche Welle* (DW, телерадиокомпания признана в РФ СМИ-иноагентом).

