Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 10 ноября

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Асабша арадио Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Суббота на радио Sputnik
08:30
31 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҭыԥантәи ахаланапхгараҭаратә усбарҭақәа рахь алхрақәа рҵакы: аполитолог ихҳәаа
13:05
18 мин
Аиҿцәажәара
Гәдоуҭа араион аҿы ишԥамҩаԥысуеи абжьыҭара: алхратә комиссиа ахантәаҩы иҿцәажәара
13:23
7 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Иабанӡаадырԥшуе активра аҳҭнықалақь алхыҩцәа: акомиссиа аиҳабы ихҳәаа
13:34
17 мин
Аиҿцәажәара
Алхрақәа Очамчыра араион аҿы: алхратә комиссиа ахантәаҩы ихҳәаа
13:51
8 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Актуальный комментарий
Выборы в Абхазии: интервью с представителем избирательной комиссии Гагрского района
14:04
4 мин
Такие обстоятельства
Международный десант в Абхазии: кого собрала конференция на тему выборов?
14:08
22 мин
Такие обстоятельства
Институт выборов: о значении и роли в государственном укладе с омбудсменом
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Кьасоу Ҳагба аҭыԥантәи адепутат изкны: агәыбылреи аҭакԥхықәреи ицзароуп
18:04
8 мин
Ақыҭа – нхарҭа ҭыԥуп
Когԥҳа Ԥақәашь лынхареи лусуреи иазкны
18:12
17 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Институт выборов: о значении и роли в государственном укладе с омбудсменом
18:34
26 мин
Асабша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
30 мин
Субботний вечер на Sputnik
21:30
30 мин
Амҽыша Sputnik
08:00
31 мин
Воскресенье на Sputnik
08:30
31 мин
Амҽыша Sputnik
13:00
31 мин
Воскресенье на Sputnik
13:30
31 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251109/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-10-noyabrya-1058929274.html
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 10 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 10 ноября
Sputnik Абхазия
На территории Черноморского побережья Абхазии по-прежнему сохранится антициклональная погода с южным выносом тепла. 09.11.2025, Sputnik Абхазия
2025-11-09T18:41+0300
2025-11-09T18:41+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101871/58/1018715852_0:246:4928:3018_1920x0_80_0_0_21a0fde73aea9451434125cc39a10a00.jpg
СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. В понедельник, 10 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +18°С до +23°С.Температура морской воды +17°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.Погода по городам и районам Абхазии:
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101871/58/1018715852_288:0:4640:3264_1920x0_80_0_0_b10b42fda542af2dcabf2a99e4cba399.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 10 ноября

18:41 09.11.2025
© Sputnik Роберт ДжопуаСухумская бухта
Сухумская бухта - Sputnik Абхазия, 1920, 09.11.2025
© Sputnik Роберт Джопуа
Подписаться
На территории Черноморского побережья Абхазии по-прежнему сохранится антициклональная погода с южным выносом тепла.
СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. В понедельник, 10 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +18°С до +23°С.
Температура морской воды +17°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 50-70%.
Погода по городам и районам Абхазии:
Сухум - переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +13°С, днем +22°С.
Гагра - ночью +14°С, днем +23°С.
Пицунда - ночью +13°С днем +22°С.
Гудаута - ночью +13°С, днем +22°С.
Новый Афон - ночью +14°С, днем+23°С.
Очамчыра - ночью +12°С, днем +22°С.
Гал- ночью +12°С, днем +21°С.
Ткуарчал - ночью +11°С, днем +20°С.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0