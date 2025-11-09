https://sputnik-abkhazia.ru/20251109/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-10-noyabrya-1058929274.html
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 10 ноября
На территории Черноморского побережья Абхазии по-прежнему сохранится антициклональная погода с южным выносом тепла.
СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. В понедельник, 10 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +18°С до +23°С.Температура морской воды +17°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.Погода по городам и районам Абхазии:
На территории Черноморского побережья Абхазии по-прежнему сохранится антициклональная погода с южным выносом тепла.
СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. В понедельник, 10 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +18°С до +23°С.
Температура морской воды +17°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 50-70%.
Погода по городам и районам Абхазии:
Сухум - переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +13°С, днем +22°С.
Гагра - ночью +14°С, днем +23°С.
Пицунда - ночью +13°С днем +22°С.
Гудаута - ночью +13°С, днем +22°С.
Новый Афон - ночью +14°С, днем+23°С.
Очамчыра - ночью +12°С, днем +22°С.
Гал- ночью +12°С, днем +21°С.
Ткуарчал - ночью +11°С, днем +20°С.