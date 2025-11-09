https://sputnik-abkhazia.ru/20251109/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-10-noyabrya-1058929274.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 10 ноября

На территории Черноморского побережья Абхазии по-прежнему сохранится антициклональная погода с южным выносом тепла. 09.11.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. В понедельник, 10 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +18°С до +23°С.Температура морской воды +17°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.Погода по городам и районам Абхазии:

