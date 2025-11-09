Sputnik недели: выборы депутатов, музей Ардзинба и фестиваль "Маршруты здоровья"

Абхазия
г. Пицунда101.7
О том, как прошли выборы депутатов в Абхазии, где создадут дом-музей Владислава Ардзинба, зачем участники фестиваля "Маршруты здоровья" отправились в восточную часть республики, какие спектакли привез Вахтанговский театр, и какие итоги подвели военные и туристические ведомства, читайте в материале Sputnik.SputnikВыборы в местные органы властиСамое важное событие недели произошло в субботу, 8 ноября: в Абхазии выбирали депутатов районных собраний. На должности народных избранников претендовало более 280 человек.Партия "Единая Абхазия" выдвинула 17 кандидатов, "Амцахара" — 37, "Айтаира" — 20. Все остальные кандидаты были самовыдвиженцами.Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов избирателей. Согласно предварительным итогам, выборы в органы местного самоуправления состоялись во всех округах всех районов Абхазии.По информации избирательных комиссий, выборы также состоялись во всех округах Очамчырского, Сухумского, Гудаутского и Гулрыпшского районов. Подписаться
Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 3 по 9 ноября.
О том, как прошли выборы депутатов в Абхазии, где создадут дом-музей Владислава Ардзинба, зачем участники фестиваля “Маршруты здоровья” отправились в восточную часть республики, какие спектакли привез Вахтанговский театр, и какие итоги подвели военные и туристические ведомства, читайте в материале Sputnik.
Sputnik

Выборы в местные органы власти

Самое важное событие недели произошло в субботу, 8 ноября: в Абхазии выбирали депутатов районных собраний. На должности народных избранников претендовало более 280 человек.
Партия "Единая Абхазия" выдвинула 17 кандидатов, "Амцахара" — 37, "Айтаира" — 20. Все остальные кандидаты были самовыдвиженцами.
Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов избирателей. Согласно предварительным итогам, выборы в органы местного самоуправления состоялись во всех округах всех районов Абхазии.
В Сухуме проголосовали около 39% избирателей. В комиссии уточнили, что на прошлых выборах в городское Собрание явка была меньше — 28%.
В Гагрском районе проголосовали 44,9% избирателей (на прошлых выборах — 37%).
В Галском районе на участки пришли около 40% избирателей.
В Ткуарчалском районе свой выбор сделали 46,3% граждан, внесенных в списки.
По информации избирательных комиссий, выборы также состоялись во всех округах Очамчырского, Сухумского, Гудаутского и Гулрыпшского районов. Итоговые результаты станут известны завтра.
Выборы в местное самоуправление - Sputnik Абхазия, 1920, 09.11.2025
В Абхазии
Абхазия выбирала местных депутатов: как граждане голосовали на участках
15:02

Дом-музей Владислава Ардзинба

Новый музей создадут в доме № 93 на улице Киараз. Это не просто дореволюционное здание, входящее в список объектов ИКН: в 1992–1993 годах здесь располагалась резиденция национального лидера Владислава Ардзинба.
Этот дом был "свидетелем" борьбы народа Абхазии за независимость, судьбоносных встреч и исторических решений.
После войны он долгие годы стоял заброшенным. Его выкупил президент Бадра Гунба и передал Гудаутскому музею Отечественной войны народа Абхазии.
Восстановление уже началось — специалисты расчищают территорию и готовят проект. Планируется, что этот дом станет мемориалом памяти первого президента страны.

Фестиваль "Маршруты здоровья"

Фестиваль "Маршруты здоровья" прошел на этой неделе в Абхазии. Его участники проехали, прошли, пробежали и даже пролетели по маршрутам в восточной части республики.
"Маршруты здоровья" — проект по развитию круглогодичного туризма в восточной Абхазии. Он включает 12 туристических локаций. Фестиваль стал тестовым мероприятием перед запуском спортивно-туристического кластера в мае 2026 года.
Фестиваль Маршруты здоровья в с.Моква - Sputnik Абхазия, 1920, 06.11.2025
В Абхазии
Фестиваль "Маршруты здоровья" завершен в Абхазии
6 ноября, 19:16

Гастроли Вахтанговского театра

Гастроли Вахтанговского театра начались в Абхазии 6 ноября. Приезд театра — значимое культурное событие, отметил гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.
Он подчеркнул, что этот театр задаёт высокие стандарты — как художественные, так и организационные. Спектакли театра востребованы, они идут на шести площадках и собирают аншлаги.
Хинтба добавил, что в Абхазии все постановки покажут в неизменном виде — с декорациями, костюмами и реквизитом.
Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок напомнил, что за 105 лет своей истории театр ни разу не был в Абхазии, и эту ситуацию следовало исправить.
Он пояснил, что переговоры о гастролях велись еще до пандемии, и в Сухум приезжали технические специалисты. На сцене РУСДРАМа Вахтанговский театр показал четыре спектакля из своего репертуара.

Итоги военных учений

Главнокомандующий ВС Абхазии Бадра Гунба подвел итоги масштабных учений и обозначил задачи армии на 2026 год.
Президент отметил, что прошедшие оперативно-тактические учения стали самыми крупными за последние годы и позволили отработать межведомственное взаимодействие.
Бадра Гунба поручил органам госуправления обеспечить комплексную подготовку к обороне и подчеркнул, что укрепление безопасности остается приоритетом государственной политики. Также президент дал указания по подготовке армии к следующему учебному году.
Особое внимание уделено боевой и мобилизационной готовности, совершенствованию управления и взаимодействия между ВС, силовыми структурами и органами госуправления.
Рауль Лолуа - Sputnik Абхазия, 1920, 22.10.2025
В Абхазии
Лолуа: оперативно-тактические учения такого масштаба проводятся в Абхазии впервые
22 октября, 18:13

Завершен первый этап конкурса

Итоги первого этапа конкурса туристических проектов "Гостеприимная Абхазия" подвели в пресс-центре Sputnik.
На конкурс подали заявки 1 262 человека, из которых 1 033 — граждане Абхазии, сообщил гендиректор "Команды Абхазии" Георгий Габуния. Он подчеркнул, что рассматриваться будут только заявки граждан республики.
"Это говорит о том, что конкурс зарекомендовал себя как интересный проект, вызвавший большой отклик среди населения Республики Абхазия. Цифры по итогам заявочного этапа показывают, что конкурс состоялся", — отметил он.
Министр туризма Астамур Логуа подчеркнул, что для ведомства важно развитие новых туристических проектов и рост числа отдыхающих в Абхазии:
"Люди обращаются в министерство с разными инициативами, и мы не можем поддержать все. Для нас большой успех, что реализуется проект 'Гостеприимная Абхазия', благодаря которому многие смогут воплотить свои идеи".

День народного единства

Торжественный прием в честь Дня народного единства состоялся в Посольстве России в Абхазии 4 ноября.
"Мы исходим из того, что этот праздник общий для нас, поскольку большинство жителей Абхазии также являются гражданами России. Этот день символизирует историческое единение российского народа. Сегодня наши страны, строящие отношения на принципах союзничества и стратегического партнерства, доказывают, что между нами сложились самые тесные и дружеские связи", — подчеркнул российский посол Михаил Шургалин.
Президент Абхазии Бадра Гунба в свою очередь поздравил присутствующих и коллектив посольства с праздником от имени руководства и народа Абхазии.
"Этот день занимает особое место в истории России, фундаментом которого является любовь к Родине, самоотверженность и ответственность перед своим государством. Именно это позволило сделать Россию великой державой", — сказал президент.
Организаторами мероприятия выступили Посольство России в Абхазии и представительство Россотрудничества.
Флаги России и Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 04.11.2025
Официальные лица Абхазии поздравили российских коллег с Днем народного единства
4 ноября, 19:21

Представительство ДВФМ в Сухуме

Представительство Дирекции Всемирного фестиваля молодежи открылось в Абхазском государственном университете.
Цель — предоставить молодым жителям республики площадку для коммуникации и самореализации.

"Представительство Дирекции Всемирного фестиваля молодежи — это физическое пространство, которое станет точкой притяжения местной молодежи и эффективным инструментом продвижения молодежных инициатив", — подчеркнул начальник отдела молодежи Госкомитета по делам молодежи и спорта Абхазии Беслан Аршба.

Он добавил, что представительство станет площадкой для организации грантовых конкурсов и проектной деятельности, а также откроет молодым людям доступ к современным цифровым инструментам и технологиям для самореализации.
Всероссийская акция Большой этнографический диктант - Sputnik Абхазия, 1920, 05.11.2025
Большой этнографический диктант прошел в представительстве ДВФМ в Абхазии
5 ноября, 15:48
0