Средства ПВО за сутки сбили 44 украинских дрона над Россией

Средства ПВО за сутки сбили 44 украинских дрона над Россией

Sputnik Абхазия

Практически ежедневно Киев атакует объекты на российской территории с помощью БпЛА. 09.11.2025

СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 44 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.Основная часть удара пришлась на Брянскую область - там уничтожили 43 дрона.Еще один сбили в небе над Ростовской областью.

россия, новости, украина, министерство обороны рф