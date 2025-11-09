Абхазия
г. Пицунда101.7
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Средства ПВО за сутки сбили 44 украинских дрона над Россией
Средства ПВО за сутки сбили 44 украинских дрона над Россией
Средства ПВО за сутки сбили 44 украинских дрона над Россией

09:00 09.11.2025 (обновлено: 09:13 09.11.2025)
Практически ежедневно Киев атакует объекты на российской территории с помощью БпЛА.
СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 44 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
Основная часть удара пришлась на Брянскую область - там уничтожили 43 дрона.
Еще один сбили в небе над Ростовской областью.
