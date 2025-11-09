https://sputnik-abkhazia.ru/20251109/sredstva-pvo-za-sutki-sbili-44-ukrainskikh-drona-nad-rossiey-1058927232.html
Средства ПВО за сутки сбили 44 украинских дрона над Россией
Средства ПВО за сутки сбили 44 украинских дрона над Россией
Практически ежедневно Киев атакует объекты на российской территории с помощью БпЛА.
СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 44 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.Основная часть удара пришлась на Брянскую область - там уничтожили 43 дрона.Еще один сбили в небе над Ростовской областью.
Практически ежедневно Киев атакует объекты на российской территории с помощью БпЛА.
СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 44 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
Основная часть удара пришлась на Брянскую область - там уничтожили 43 дрона.
Еще один сбили в небе над Ростовской областью.