Прогноз погоды в Абхазии на вторник 11 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 11 ноября

10.11.2025

СУХУМ, 10 ноя - Sputnik. Во вторник, 11 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – нормальное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +18°С до +23°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.Погода по городам и районам Абхазии:

