СУХУМ, 10 ноя - Sputnik. Во вторник, 11 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – нормальное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +18°С до +23°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.Погода по городам и районам Абхазии:
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 11 ноября

21:33 10.11.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукПогода
Погода - Sputnik Абхазия, 1920, 10.11.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления.
СУХУМ, 10 ноя - Sputnik. Во вторник, 11 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – нормальное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +18°С до +23°С.
Температура морской воды +16°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.
Погода по городам и районам Абхазии:
Сухум - переменная облачность, без осадков, ночью и утром возможен туман. Температура воздуха ночью +12°С, днем +22°С.
Гагра - ночью +13°С, днем +23°С.
Пицунда - ночью +11°С днем +22°С.
Гудаута - ночью +12°С, днем +22°С.
Новый Афон - ночью +13°С, днем +23°С.
Очамчыра - ночью +11°С, днем +21°С.
Гал - ночью +11°С, днем +21°С.
Ткуарчал - ночью +8°С, днем +18°С.
