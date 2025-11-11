Прогноз погоды в Абхазии на среду 12 ноября

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҭыԥантәи алхрақәа рҵакы: аполитолог иҿцәажәара
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Тҟәарчалтәи акомедиатә театр аҩныҵҟатәи аԥсҭазаара: актиорцәа рыҿцәажәара
13:34
15 мин
Аиҿцәажәара
Мықә акамбашьқәа ахьырааӡало аферма ҟалоит: анхаҩы лыҿцәажәара
13:49
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Итоги выборов в органы местного самоуправления: разговор с политологом
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
"Нарты из Абхазии" как бренд для продвижения страны: разговор с членом команды КВН
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Тҟәарчалтәи акомедиатә театр аҩныҵҟатәи аԥсҭазаара: актиорцәа рыҿцәажәара
18:15
15 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Реабилитация детей с ОВЗ в Абхазии: возможности и помощь
18:34
9 мин
Радио
Итоги выборов в органы местного самоуправления: разговор с политологом
18:43
16 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Тҟәарчалтәи акомедиатә театр аҩныҵҟатәи аԥсҭазаара: актиорцәа рыҿцәажәара
21:15
15 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Реабилитация детей с ОВЗ в Абхазии: возможности и помощь
21:34
9 мин
Радио
Итоги выборов в органы местного самоуправления: разговор с политологом
21:43
16 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аԥсны ахада инапынҵақәа рынагӡашьа ақыҭанхамҩа арҿиаразы: аминистр иҿцәажәара
13:04
26 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсни Урыстәылеи аспорт аганахьала русеицура: астатс-амаӡаныҟәгаҩ иҿцәажәара
13:34
13 мин
Аицәажәара
Ҭагалан Риҵа аҭааҩцәа рыла иахьынӡабеиоу: Амилаҭтә парк ахаҭарнак иҿцәажәара
13:47
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Отдых в горах Абхазии: зимние тренды и возможности
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Женевские дискуссии: прогресс и необходимость
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Женеватәи аиҿцәажәарақәа рхықәки рԥеиԥши: аполитолог иҿцәажәара
18:04
13 мин
Аицәажәара
Ҭагалан Риҵа аҭааҩцәа рыла иахьынӡабеиоу: Амилаҭтә парк ахаҭарнак иҿцәажәара
18:17
12 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Турбаза
Отдых в горах Абхазии: зимние тренды и возможности
18:34
19 мин
Такие обстоятельства
Международный десант в Абхазии: кого собрала конференция на тему выборов?
18:53
7 мин
Актуальный комментарий
Женевские дискуссии: эксклюзив с места события с главой МИД Абхазии
19:00
3 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Женеватәи аиҿцәажәарақәа рхықәки рԥеиԥши: аполитолог иҿцәажәара
21:04
13 мин
Аицәажәара
Ҭагалан Риҵа аҭааҩцәа рыла иахьынӡабеиоу: Амилаҭтә парк ахаҭарнак иҿцәажәара
21:17
12 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Турбаза
Отдых в горах Абхазии: зимние тренды и возможности
21:34
19 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251111/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-12-noyabrya-1058975976.html
Прогноз погоды в Абхазии на среду 12 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на среду 12 ноября
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием перепадов атмосферного давления, и смены воздушной массы. 11.11.2025, Sputnik Абхазия
2025-11-11T18:30+0300
2025-11-11T18:30+0300
в абхазии
погода в абхазии
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/04/1047798404_0:826:1753:1812_1920x0_80_0_0_9f72ce3edb83daae54994d508cfcb8ca.jpg
СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. В среду, 12 ноября, в Абхазии ожидается, облачная с прояснениями погода, дождь разной интенсивности, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное, будет понижаться.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 10-12 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +16°С до +21°С.Температура морской воды +17°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/04/1047798404_0:661:1753:1976_1920x0_80_0_0_e79a5fc8c7bad9e1f45f72597555c045.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
погода в абхазии, абхазия
погода в абхазии, абхазия

Прогноз погоды в Абхазии на среду 12 ноября

18:30 11.11.2025
© Foto / Катя Евдакимова Гроза в Абхазии
Гроза в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 11.11.2025
© Foto / Катя Евдакимова
Подписаться
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием перепадов атмосферного давления, и смены воздушной массы.
СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. В среду, 12 ноября, в Абхазии ожидается, облачная с прояснениями погода, дождь разной интенсивности, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – повышенное, будет понижаться.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 10-12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +16°С до +21°С.
Температура морской воды +17°С.
Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 50-70%.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0