https://sputnik-abkhazia.ru/20251111/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-12-noyabrya-1058975976.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 12 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на среду 12 ноября

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием перепадов атмосферного давления, и смены воздушной массы. 11.11.2025, Sputnik Абхазия

2025-11-11T18:30+0300

2025-11-11T18:30+0300

2025-11-11T18:30+0300

в абхазии

погода в абхазии

абхазия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/04/1047798404_0:826:1753:1812_1920x0_80_0_0_9f72ce3edb83daae54994d508cfcb8ca.jpg

СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. В среду, 12 ноября, в Абхазии ожидается, облачная с прояснениями погода, дождь разной интенсивности, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное, будет понижаться.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 10-12 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +16°С до +21°С.Температура морской воды +17°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии, абхазия