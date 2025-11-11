https://sputnik-abkhazia.ru/20251111/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-12-noyabrya-1058975976.html
Прогноз погоды в Абхазии на среду 12 ноября
СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. В среду, 12 ноября, в Абхазии ожидается, облачная с прояснениями погода, дождь разной интенсивности, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное, будет понижаться.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 10-12 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +16°С до +21°С.Температура морской воды +17°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.
