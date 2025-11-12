https://sputnik-abkhazia.ru/20251112/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-13-noyabrya-1059000854.html
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 13 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 13 ноября
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием прохождение холодного атмосферного фронта.
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 13 ноября
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием прохождение холодного атмосферного фронта.
СУХУМ, 12 ноя - Sputnik. В четверг, 13 ноября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами 10-15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +13°С до +18°С.
Температура морской воды +17°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.
Погода по городам и районам Абхазии
Сухум - температура воздуха ночью от +15°С, днем +17°С.
Гагра - ночью +15°С, днем +18°С.
Пицунда - ночью +14°С, днем +17°С.
Гудаута - ночью +14°С, днем +17°С.
Новый Афон - ночью +15°С, днем 18°С.
Очамчыра - ночью +14°С, днем +17°С.
Гал - ночью +13°С, днем +16°С.
Ткуарчал - ночь +12°С, днем +15°С.