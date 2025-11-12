https://sputnik-abkhazia.ru/20251112/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-13-noyabrya-1059000854.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 13 ноября

Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием прохождение холодного атмосферного фронта.

СУХУМ, 12 ноя - Sputnik. В четверг, 13 ноября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +13°С до +18°С.Температура морской воды +17°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.Погода по городам и районам Абхазии

