Почему Британия стала главным врагом России на Украине

Почему Британия стала главным врагом России на Украине

Главный противник России в конфликте на Украине не США и не Евросоюз. Наш основной, принципиальный и самый жесткий враг — это Великобритания.

Поэтому появившаяся вчера в британской прессе информация о звонке с Даунинг-Стрит в Кремль может показаться удивительной: что это вдруг понадобилось "англичанке", пишет Петр Акопов для РИА Новости. Сам звонок был еще в начале года: советник премьер-министра по национальной безопасности Джонатан Пауэлл связался с советником президента России Юрием Ушаковым. Разговор, естественно, шел об Украине, но не имел продолжения — из-за того, что, как пояснили в Кремле, "было острое желание собеседника рассказать о позиции европейцев, но был дефицит намерений и желаний послушать нашу позицию". Однако тут важен сам факт попытки Лондона установить неформальный канал связи с Москвой — и это притом что публично британские власти занимают максимально жесткую позицию в отношении России, не допуская не то что тайных, но даже и официальных переговоров до нашего согласия на "немедленное прекращение войны". А тут вдруг секретный звонок.Формально все объясняется тем, что в начале года все на Западе волновались из-за возвращения в Белый дом Трампа — а ну как он действительно резко откажется от поддержки Украины и начнет принуждать ее к миру через "уступки русским"? И в Европе, и в Британии очень нервничали — и поэтому звонок Пауэлла вполне мог быть вызван желанием объяснить Москве британскую позицию: что бы ни делал Трамп, Великобритания и Европа не отдадут Украину России, будут поддерживать и вооружать ее. Скорее всего, так и было. Причем Британия говорила не от собственного лица, а от лица всего коллективного Запада за вычетом США (а в коллективный Запад входят не только возглавляемые британским королем Канада с Австралией, но и, например, Япония). Почему так? Потому что Великобритания давно уже не является обычным государством. Можно даже сказать, что Соединенное Королевство последние три века было и остается просто вывеской глобального проекта англосаксонских элит.Роспуск надстроенной над королевством Британской империи изменил форму этого проекта, но не его содержание. Которое можно описать как план мирового господства — в буквальном смысле этого слова, а не в том карикатурном, который приписывался Гитлеру. У нацистов были планы господства в части Евразии, а дальнейшая экспансия оставалась на уровне фантазий. В свою очередь, у старших братьев (а англосаксы воспринимались немцами как часть германской нации) все куда серьезней. Глобальное господство не означает непременного владения всей землей — оно означает контроль над потоками, процессами и элитами. Государство Великобритания в этом смысле — лишь удобная ширма для конгломерата финансовых, элитарных, управленческих, разведывательных, образовательных структур, которые и составляют стержень англосаксонского глобального проекта. Его публичным главным проводником в послевоенное время стали США, но его мозгом и сердцем была и остается Британия.Именно поэтому Джонатан Пауэлл — человек куда более опытный и влиятельный, чем его формальный шеф, премьер Стармер, — может позволить себе говорить от лица Запада. Потому что нынешний Запад — это и есть промежуточный результат глобального англосаксонского проекта, так что Лондон говорит не от лица созданной им "коалиции желающих" поддерживать Украину, а от своего собственного, частью которого являются и находящиеся под его влиянием европейские элиты (не все, естественно, но ключевая часть). Именно поэтому Зеленский и не боится Трампа — как он рассказал в вышедшем на днях интервью Guardian: "Король Карл помог мне выстроить отношения с Трампом. Во время государственного визита в Великобританию в сентябре Трамп провел личную встречу с королем. Я не знаю всех подробностей, но понимаю, что Его Величество послал президенту Трампу несколько важных сигналов... Его Величество очень внимателен к нашему народу. Возможно, "внимателен" — не совсем верное слово. Он очень поддерживает нас".За три года король Карл III уже трижды принимал Зеленского — такой чести не удостаивался ни один глава иностранного государства. Британский монарх делает это не из-за любви к украинскому народу или уважения к Зеленскому, а потому, что он играет шахматную партию на глобальной доске. Эта игра ведется уже столетия, и Россия периодически оказывается ключевым соперником глобального проекта англосаксов. Даже сейчас, когда, наступая, мы все равно, по сути, держим оборону от англосаксонской геополитической атаки "украинскими" фигурами на собственной половине доски (территории исторической России), Британия не впадает в победный угар — она знает, что ситуация в партии может быстро развернуться в противоположном направлении.Желания поставить нам шах и мат (нанести стратегическое поражение) уже нет, но есть твердое намерение свести дело к ничьей: заморозке по линии фронта. То, что такая ничья будет фактической победой Британии, которая получит возможность забрать Украину под стратегический контроль Запада, понимают и в Лондоне, и в Москве. Именно поэтому Россия не позволит Британии навязать нам свою игру — диктовать условия и темп поединка. Последний ход, как и последнее слово в борьбе за Украину, всегда останется за Россией. И Лондону придется смириться с этим.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

