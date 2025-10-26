https://sputnik-abkhazia.ru/20251026/partiyu-putina-i-trampa-ne-khotyat-puskat-k-vlasti-1058558272.html

Партию Путина и Трампа не хотят пускать к власти

Партию Путина и Трампа не хотят пускать к власти

Пока Европа поднимает ставки на то, что Трамп и Путин не смогут договориться, ее захватывают изнутри объединенные трампо-путинские силы.

И речь не о том, что в Британии (не Европа, но смотрящий за Евросоюзом) разваливается традиционная партийная система консерваторов-лейбористов и к власти рвется партия реформ Фараджа — откровенного трамписта, а во Франции практически неминуемо преемником Макрона станет кандидат от евроскептиков Марин Ле Пен, пишет Петр Акопов для РИА Новости.Как только не называли ее за 12 лет существования — крайне правой, ультрадикальной, экстремистской, даже неофашистской. Обвиняли в симпатиях к России и Путину, но на днях Мерц взял новую высоту в деле демонизации АдГ: он прямо назвал ее "партией Путина". Понятно, что канцлер хочет таким образом опорочить "альтернативщиков", но ведь его слова можно понять и так: у президента России есть в Германии своя партия, к тому же еще и самая популярная в стране. Это, конечно, очень приятно слышать и Путину, и российским сторонникам восстановления отношений с Германией. Но если говорить серьезно, то АдГ — прогерманская, а не пророссийская партия. И все попытки изобразить ее проводником чужого влияния принесут тот же результат, что и усилия по выставлению ее экстремистской организацией: лишь повысят ее рейтинг.Еще при канцлерстве Шольца в немецкой верхушке стала набирать силу идея о запрете АдГ: раз не удается остановить рост ее популярности, значит, нужно просто ликвидировать противника. До реализации замысла дело не дошло: побоялись разозлить избирателей — ведь после запрета АдГ возникнет новая партия, фактический ее наследник, популярность которой могла бы быстро достичь, а то и превзойти уровень "альтернативщиков". Но от политики изоляции АдГ не отказались — ее все так же блокируют на местном и федеральном уровнях. И продолжают шельмовать — слова Мерца показывают, до какого абсурда может дойти истеблишмент, отказывающийся понимать реальную причину роста популярности АдГ.И это еще не предел. Министр внутренних дел Тюрингии заподозрил АдГ в шпионаже в пользу России. Так и заявил, что партия "злоупотребляет правом парламентского запроса для целенаправленного сбора информации о критически важной инфраструктуре": "Создается впечатление, что АдГ выполняет некий список поручений Кремля".Да, приехали. Самая популярная партия Германии — уже даже не просто "полезные идиоты" Путина, а его тайные агенты. И это при том факте, что в той же Тюрингии год назад за АдГ проголосовала треть избирателей, но ее, естественно, продолжают блокировать, не подпуская к рычагам власти. Популярность партии будет расти и дальше — причем тем быстрее, чем больше будет обвинений в работе на Россию.А реальная АдГ все больше ориентируется на Трампа, отвечая на посыл из Вашингтона. Еще в начале года на конференции в Мюнхене вице-президент Вэнс заявил о недопустимости изоляции партии в Германии, о необходимости диалога с ней других политических сил. Немецкие партии не прислушались к Вэнсу, но вот контакты АдГ с трампистами с тех пор интенсифицировались. А недавно отделение АдГ в Рейнальд-Пфальце предложило сделать Трампа почетным гражданином округа Бад-Дюркхайма — родины его деда Фридриха, эмигрировавшего в США.И дело тут не в том, что в АдГ есть проамериканская и пророссийская фракция, — просто АдГ хочет сделать Германию самостоятельной, в этой борьбе она ищет союзников и на Востоке, и на Западе. Мотивы у Москвы и Вашигтона разные: Путину нужна самостоятельная Германия, которая не будет подчинена англосаксам, ну а Трампу нужно сделать германские (и европейские) элиты более зависимыми от новых, формируемых им национально ориентированных США, чем от глобалистского атлантического проекта. "Альтернатива" давит на нынешние немецкие элиты, принуждая их к выбору, но тот же Мерц пока что просто пытается перехватить программные требования "альтернативщиков" — в частности, ужесточить миграционную политику, надеясь тем самым утопить АдГ.Но из-за коалиционного характера немецкого правительства никакие серьезные изменения невозможны, а значит, "Альтернатива" будет и дальше набирать популярность. И все больше ориентироваться на Трампа — надеясь на его поддержку в борьбе за власть в Германии.Так что "партия Путина" будет все больше становится партией Трампа, но в Германии это не будут ставить ей в вину. Не только из опасений разозлить Дональда, но и потому, что за англосаксами признается право воспитания немецкой политической элиты. Даже альтернативной — причем не только нынешнему немецкому истеблишменту, но и самому англосаксонскому курсу? Нет, конечно. Тем не менее бить по АдГ будут как по путинской партии, а не как по трамповской. Но остановить "трамповско-путинскую" партию это не сможет.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

