Новый творческий конкурс "Народная сцена "Лабҿаба" пройдет в Абхазии

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсуа қыҭа аиқәырхареи арҿиареи: аексперт иҿцәажәара
13:05
26 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Афымца ахәи ашәахтәқәеи ралгара: Очамчыра араион ахада ихаҭыԥуаҩ иҿцәажәара
13:34
15 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Агәыразра Адунеизегьтәи амш: Аԥсны афондқәа руак аиҳабы лцәажәара
13:49
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Поддержка сельского хозяйства: разговор с главным агрономом Галского района
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Амилаҭтә хаҿра аиқәырхара иазку аконференциа мҩаԥысуеит ААУ аҿы: аҵарауаҩ иҿцәажәара
18:04
15 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Агәыразра Адунеизегьтәи амш: Аԥсны афондқәа руак аиҳабы лцәажәара
18:19
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
День доброты: помощь нуждающимся и эффективность
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Амилаҭтә хаҿра аиқәырхара иазку аконференциа мҩаԥысуеит ААУ аҿы: аҵарауаҩ иҿцәажәара
21:04
15 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Агәыразра Адунеизегьтәи амш: Аԥсны афондқәа руак аиҳабы лцәажәара
21:19
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
День доброты: помощь нуждающимся и эффективность
21:34
26 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аибашьра аинвалидцәа рфонд аԥара шеихшахо: Афонд аиҳабы ихаҭыԥуаҩ ицәажәара
13:04
13 мин
Аицәажәара
Ашьақар чымазара аҿагылара амш: аҳақьым лыҿцәажәара
13:17
13 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ахәыҷқәа рзы аԥсшәахь еиҭагоу ашәақәа Telegram аҿы ицәырҵит: апроект автор лцәажәара
13:34
13 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Амилаҭтә хаҿра аиқәырхара иазку аконференциа мҩаԥысуеит ААУ аҿы: аҵарауаҩ иҿцәажәара
13:46
13 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Взаимный интерес
Одна на всех Победа: непридуманные истории ВОВ
14:04
23 мин
On air
14:27
2 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Погода в Абхазии: прогноз метеоролога
14:33
4 мин
Радио
Реабилитация детей с ОВЗ в Абхазии: возможности и помощь
14:38
9 мин
Дополнительное время
Бильярд в Абхазии. Возрождение
14:47
13 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Гагра харада ауаа ахьыршьуаз аҭыԥ ҭырҵааит: аҵарауаҩ иҿцәажәара
18:04
26 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Взаимный интерес
Одна на всех Победа: непридуманные истории ВОВ
18:34
21 мин
Актуальный комментарий
Погода в Абхазии: прогноз метеоролога
18:55
4 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Гагра харада ауаа ахьыршьуаз аҭыԥ ҭырҵааит: аҵарауаҩ иҿцәажәара
21:04
26 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Взаимный интерес
Одна на всех Победа: непридуманные истории ВОВ
21:34
21 мин
Актуальный комментарий
Погода в Абхазии: прогноз метеоролога
21:55
4 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251114/novyy-tvorcheskiy-konkurs-narodnaya-stsena-lababa-proydet-v-abkhazii-1059050882.html
Новый творческий конкурс "Народная сцена "Лабҿаба" пройдет в Абхазии
Новый творческий конкурс "Народная сцена "Лабҿаба" пройдет в Абхазии
Sputnik Абхазия
В конкурсе будет четыре отдельные категории — вокальная, инструментальная, хореографическая и ораторское искусство. 14.11.2025, Sputnik Абхазия
2025-11-14T19:40+0300
2025-11-14T19:40+0300
в абхазии
абхазия
тимур тания
новости
культура
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103008/14/1030081489_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_60f897431100cfe4435ddbdcaf25f99d.jpg
СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Новый творческий конкурс "Народная сцена "Лабҿаба" пройдет в Абхазии, рассказал Sputnik автор и руководитель проекта Тимур Тания.Идея проведения конкурса возникла несколько месяцев назад. По словам Тания, в республике есть потребность в выявлении новых талантов и дальнейшем их продвижении.Одна из главных целей проекта — помочь талантам раскрыться и продемонстрировать их способности широкому зрителю.Идею проведения конкурса поддержали в Администрации президента Абхазии и Министерстве культуры, проинформировал руководитель проекта.Отбор участников и предварительные просмотры будут проходить во всех районах республики.2 декабря состоится первый отчетный концерт. Планируется провести шесть взрослых и столько же детских концертов, а затем пройдет совместный финал."Проект будет состоять из двух сезонов. В месяц будет проходить по два концерта — детский и взрослый. Затем, ближе к лету, планируем провести телевизионную версию проекта. Более того, к финалу второго сезона мы хотим привлечь продюсеров из России, которые возьмут под наставничество победителей конкурса. В дальнейшем они будут продвигать их на телевизионных и концертных площадках России", — рассказал Тания.Выступления участников будет оценивать жюри, которое будет состоять из народных и заслуженных артистов, а также признанных артистов и творческих деятелей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251108/est-takaya-komanda-v-gorakh-na-beregu-morya-istoriya-nartov-iz-abkhazii-1058841346.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103008/14/1030081489_0:0:1500:1126_1920x0_80_0_0_42da0bbce383c0bf35f57902425edd1a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, тимур тания, новости, культура
абхазия, тимур тания, новости, культура

Новый творческий конкурс "Народная сцена "Лабҿаба" пройдет в Абхазии

19:40 14.11.2025
© Foto / tteymurazТимур Тания
Тимур Тания - Sputnik Абхазия, 1920, 14.11.2025
© Foto / tteymuraz
Подписаться
В конкурсе будет четыре отдельные категории — вокальная, инструментальная, хореографическая и ораторское искусство.
СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Новый творческий конкурс "Народная сцена "Лабҿаба" пройдет в Абхазии, рассказал Sputnik автор и руководитель проекта Тимур Тания.
Идея проведения конкурса возникла несколько месяцев назад. По словам Тания, в республике есть потребность в выявлении новых талантов и дальнейшем их продвижении.
"Я посмотрел наших блогеров в различных соцсетях и увидел, что есть девочки и ребята, которые рассказывают стихи, читают свои произведения. У некоторых это очень хорошо получается, на мой взгляд", — подчеркнул Тания.
Одна из главных целей проекта — помочь талантам раскрыться и продемонстрировать их способности широкому зрителю.
Идею проведения конкурса поддержали в Администрации президента Абхазии и Министерстве культуры, проинформировал руководитель проекта.
"Проект будет состоять из двух отделений. Мы хотим разделить проект на детский конкурс и взрослый. В детском конкурсе могут принимать участие дети от 12 до 16 лет, с 17 лет и старше ограничений нет", — заметил Тания.
Отбор участников и предварительные просмотры будут проходить во всех районах республики.
Команда КВН Нарты из Абхазии во время выступления. Архивное фото. - Sputnik Абхазия, 1920, 08.11.2025
В Абхазии
Есть такая команда в горах на берегу моря: история "Нартов из Абхазии"
8 ноября, 17:35
2 декабря состоится первый отчетный концерт. Планируется провести шесть взрослых и столько же детских концертов, а затем пройдет совместный финал.
"Проект будет состоять из двух сезонов. В месяц будет проходить по два концерта — детский и взрослый. Затем, ближе к лету, планируем провести телевизионную версию проекта. Более того, к финалу второго сезона мы хотим привлечь продюсеров из России, которые возьмут под наставничество победителей конкурса. В дальнейшем они будут продвигать их на телевизионных и концертных площадках России", — рассказал Тания.
Выступления участников будет оценивать жюри, которое будет состоять из народных и заслуженных артистов, а также признанных артистов и творческих деятелей.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0