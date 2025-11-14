https://sputnik-abkhazia.ru/20251114/novyy-tvorcheskiy-konkurs-narodnaya-stsena-lababa-proydet-v-abkhazii-1059050882.html
Новый творческий конкурс "Народная сцена "Лабҿаба" пройдет в Абхазии
Новый творческий конкурс "Народная сцена "Лабҿаба" пройдет в Абхазии
14.11.2025
СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Новый творческий конкурс "Народная сцена "Лабҿаба" пройдет в Абхазии, рассказал Sputnik автор и руководитель проекта Тимур Тания.
абхазия
СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Новый творческий конкурс "Народная сцена "Лабҿаба" пройдет в Абхазии, рассказал Sputnik автор и руководитель проекта Тимур Тания.
Идея проведения конкурса возникла несколько месяцев назад. По словам Тания, в республике есть потребность в выявлении новых талантов и дальнейшем их продвижении.
"Я посмотрел наших блогеров в различных соцсетях и увидел, что есть девочки и ребята, которые рассказывают стихи, читают свои произведения. У некоторых это очень хорошо получается, на мой взгляд", — подчеркнул Тания.
Одна из главных целей проекта — помочь талантам раскрыться и продемонстрировать их способности широкому зрителю.
Идею проведения конкурса поддержали в Администрации президента Абхазии и Министерстве культуры, проинформировал руководитель проекта.
"Проект будет состоять из двух отделений. Мы хотим разделить проект на детский конкурс и взрослый. В детском конкурсе могут принимать участие дети от 12 до 16 лет, с 17 лет и старше ограничений нет", — заметил Тания.
Отбор участников и предварительные просмотры будут проходить во всех районах республики.
2 декабря состоится первый отчетный концерт. Планируется провести шесть взрослых и столько же детских концертов, а затем пройдет совместный финал.
"Проект будет состоять из двух сезонов. В месяц будет проходить по два концерта — детский и взрослый. Затем, ближе к лету, планируем провести телевизионную версию проекта. Более того, к финалу второго сезона мы хотим привлечь продюсеров из России, которые возьмут под наставничество победителей конкурса. В дальнейшем они будут продвигать их на телевизионных и концертных площадках России", — рассказал Тания.
Выступления участников будет оценивать жюри, которое будет состоять из народных и заслуженных артистов, а также признанных артистов и творческих деятелей.