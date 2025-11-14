https://sputnik-abkhazia.ru/20251114/novyy-tvorcheskiy-konkurs-narodnaya-stsena-lababa-proydet-v-abkhazii-1059050882.html

Новый творческий конкурс "Народная сцена "Лабҿаба" пройдет в Абхазии

14.11.2025

СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Новый творческий конкурс "Народная сцена "Лабҿаба" пройдет в Абхазии, рассказал Sputnik автор и руководитель проекта Тимур Тания.Идея проведения конкурса возникла несколько месяцев назад. По словам Тания, в республике есть потребность в выявлении новых талантов и дальнейшем их продвижении.Одна из главных целей проекта — помочь талантам раскрыться и продемонстрировать их способности широкому зрителю.Идею проведения конкурса поддержали в Администрации президента Абхазии и Министерстве культуры, проинформировал руководитель проекта.Отбор участников и предварительные просмотры будут проходить во всех районах республики.2 декабря состоится первый отчетный концерт. Планируется провести шесть взрослых и столько же детских концертов, а затем пройдет совместный финал."Проект будет состоять из двух сезонов. В месяц будет проходить по два концерта — детский и взрослый. Затем, ближе к лету, планируем провести телевизионную версию проекта. Более того, к финалу второго сезона мы хотим привлечь продюсеров из России, которые возьмут под наставничество победителей конкурса. В дальнейшем они будут продвигать их на телевизионных и концертных площадках России", — рассказал Тания.Выступления участников будет оценивать жюри, которое будет состоять из народных и заслуженных артистов, а также признанных артистов и творческих деятелей.

