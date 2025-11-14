https://sputnik-abkhazia.ru/20251114/tayna-katastrofy-turetskogo-gerkulesa-nad-gruziey-1059043809.html

Тайна катастрофы турецкого "Геркулеса" над Грузией

Падение на грузинской территории самолета C-130E Hercules ВВС Турции во вторник выглядит трагическим, зловещим, загадочным, и все же закономерным результатом... 14.11.2025, Sputnik Абхазия

Формат активного проникновения, "проекция силы" и победная эйфория устраивают не всех региональных игроков, и объективно приумножают турецкие технологические уязвимости, риски, пишет военный эксперт Александр Хроленко.Турецкий военно-транспортный самолет Hercules C-130E вылетел из аэропорта Гянджа в Азербайджане 11 ноября, около 14.20 час. по местному времени, и через 27 минут потерпел крушение на высоте 7400 метров. "Геркулес" развалился на три части, и упал на территории Сигнахского муниципалитета Грузии, в 70 км к юго-востоку от Тбилиси. Экипаж сигналов бедствия не подавал, что свидетельствует о молниеносном развитии катастрофы. Все 20 турецких военнослужащих на борту погибли. Это были участники военного парада в Баку 8 ноября, посвященного пятилетию завершения боевых действий в Карабахе.Следственно-оперативная группа изучает обломки самолета, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности или эксплуатации воздушного транспорта, повлекших смерть людей. Состав может быть изменен. Издание Türkiye 12 ноября сообщило: "Разрушение самолета в воздухе указывает на возможность внешнего вмешательства и взрыва боеприпасов внутри". Вряд ли турецкая армия нуждается в азербайджанских боеприпасах настолько, чтобы перевозить их самолетом из Гянжи. Внешнее воздействие возможно, однако о характере его судить пока сложно. Турецкая сторона не исключает диверсию, и невольно бросает тень подозрений на азербайджанских союзников.На одной из видеозаписей крушения самолета отчетливо видно, что нос и хвост будто отрублены от центральной части фюзеляжа с крыльями. Причем аккуратно, ровно, без огня и большого количества обломков. Объяснить такое непросто.С-130 Hercules – прочный, надежный, способен перевозить до 92 пассажиров или 20 тонн грузов, считается самым распространенным военно-транспортным самолетом в мире. О многом говорит уникальный рекорд C-130 Hercules – посадка и взлет с авианосца.Секрет в "черном ящике"Турецкие специалисты изучают версию, согласно которой разбившийся в Грузии военный самолет мог быть непреднамеренно сбит средствами ПВО – friendly fire. Колумнист проправительственной турецкой газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви отметил, что Кавказ – "неспокойный регион", а "секрет 27-й минуты" находится в "черном ящике", который уже в Анкаре. Узнаем ли мы этот секрет?Турецкий "Геркулес" модификации С-130Е (для ведения радиоэлектронной разведки, управления и связи) упал примерно в пяти километрах от границы с Азербайджаном, пролетев всего более 300 км, из которых около 80 км – над Грузией. Поэтому версия об автоматическом поражении средствами азербайджанской или грузинской ПВО выглядит крайне нереалистичной – слишком долго "тормозили". На всякий случай, расстояние до Еревана и Гюмри – около 170 км – тоже "не подходит". Поэтому версии вражеского или дружественного огня ПВО следует отмести сразу и окончательно.Если предположить, что передняя часть фюзеляжа отрублена собственным винтом, такое с самолетом морской пехоты США однажды было – в 2017 году, синхронная потеря хвостовой части все же необъяснима. Критических перегрузок самолет не испытывал. Погодные условия благоприятствовали полету. В составе турецких ВВС в начале 2025 года имелось 18 подобных, модернизированных машин, и это определяет значительный опыт эксплуатации.Модернизация C-130E Hercules включает интеграцию системы авионики из 118 новейших устройств, цифровую кабину летчиков с двумя многофункциональными центральными компьютерами управления, системами управления полетом (FMS), предотвращения столкновений, а также воздушный радар, передовые военные и гражданские навигационные системы, многое другое из области обеспечения безопасности полетов. Проект модернизации компании Turkish Aerospace в сотрудничестве с американским производителем Lockheed Martin позволяет сохранить "Геркулесы" C-130 в боевом строю турецких ВВС до 2040-х годов.Неслучайно турецкий эксперт по терроризму и безопасности Джошкун Башбуг в интервью Milliyet уверенно исключил техническую причину катастрофы, и допустил "столкновение двух самолетов, диверсию, иную атаку". Позиция этого специалиста мне близка, однако зачастую жизнь преподносит совершенно невероятные сюжеты. Ждем информацию из "черного ящика".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

