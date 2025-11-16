Абхазия
рус
Sputnik Абхазия
Мы всегда болели за Россию: Европа готовится к скорому разгрому Украины
Мы всегда болели за Россию: Европа готовится к скорому разгрому Украины
16.11.2025, Sputnik Абхазия
Несколько дней назад МИД РФ и вышеупомянутое СМИ согласовали интервью с Лавровым. Формат простой: они присылают вопросы, мы даем ответы. Никаких космических технологий, пишет Кирилл Стрельников для РИА Новости.Вопросы пришли, ответы ушли. И что вы думаете? В редакции отказались разместить полную версию интервью: якобы слова Лаврова "содержат много спорных утверждений, требующих проверки фактов или дополнительных пояснений", а сам текст интервью "полон обвинений и пропагандистских тезисов". Например, итальянцы хотели вымарать вообще все упоминания о возрождении в Европе неонацизма и о том, что ЕС открыто ведет приготовления к новой большой войне против РФ и превращается в военный блок, хотя тут спорить вообще не о чем и интерпретировать нечего. Российский МИД совершено закономерно назвал подобную ситуацию вопиющим примером цензуры и прямым нарушением прав итальянских читателей.В итальянском политикуме на этом фоне началась нешуточная грызня: например, Федерация национальной итальянской прессы (FNSI) выпустила официальное заявление, в котором поддержала "справедливый и смелый" выбор Corriere не публиковать интервью, в то время как другие признали ситуацию "большой ошибкой".Вчера на волне общенационально-эмоциональных дебатов на сцену вышла итальянская газета La Verità и первой из итальянских СМИ опубликовала полное интервью с Сергеем Лавровым: "Мы публикуем ниже полный текст интервью, переведенный на итальянский язык, без какого-либо одобрения его содержания и без пропагандистских целей. Мы делаем это потому, что запросить интервью у неудобного собеседника, а затем не публиковать его слова только потому, что они неприятны, — это вызывает вопросы прозрачности. Мы считаем, что читатели имеют право знать и спорные взгляды, чтобы составить собственное мнение".Да, можно похвалить La Verità за принципиальность, смелость и так далее, хотя скептики считают, что это в первую очередь прекрасная пиар-акция.Тем не менее есть и еще одна версия.Хотя итальянское правительство пока никак не прокомментировало инцидент, очевидно, что этот скандал именно сейчас итальянцам совершенно не нужен и издание La Verità невольно (а может, и вольно) оказало руководству страны большую услугу.Дело в том, что итальянская политика вообще очень чувствительна к направлению ветра, а сейчас, когда буря крепчает, и того паче.Например, многие удивляются, почему Италия вместе с Францией и Бельгией теперь категорически отказываются влезать в историю с захватом замороженных российских активов, хотя поначалу та же Мелони была вроде как обеими руками за. Активность Италии в этом вопросе не осталась незамеченной, и 20 октября посол России в Италии Алексей Парамонов заявил, что "любые несогласованные действия с замороженными российскими резервами будут квалифицироваться российской стороной как воровство", а ворам это "больно аукнется": "Соучастие же Италии в подобном финансовом преступлении рискует на долгие годы существенно затруднить возможность восстановления торгово-экономического сотрудничества с Россией".И о чудо: на следующий день Мелони на выступлении в сенате вдруг начала говорить о "международном праве" в вопросе российских активов, а еще через два дня на саммите ЕС в Брюсселе Италия заблокировала решение об их "экспроприации".Проснулась совесть? Вспыхнула любовь к России? Все проще.В Италии (да и в остальной Европе) понимают, что Украина долго не протянет. Министр обороны Италии Крозетто прямо заявил, что Киеву пора уступить территории России и что "Украина не способна вернуть утраченные с 2014 года территории даже при поддержке всего Запада". А вице-премьер Сальвини отметил, что "Киеву пора думать о мире, поскольку положение на фронте выглядит не лучше, чем разрастающийся коррупционный кризис".Что дальше? Жизнь продолжается, а географию и экономику никто не отменял. Италия и сейчас находится в серьезной экономической ситуации (огромный госдолг, ВВП стагнирует, производство падает, цены растут). А тут рядом — большой и ранее более чем благодарный российский рынок. До 2022 года в России работали порядка 500 итальянских компаний. Ныне официально действуют 146, а через дочерние структуры — 442, то есть итальянских компаний в России еще больше, чем до СВО. Даже сейчас доходы итальянцев в России превышают семь миллиардов евро в год, а послевоенные перспективы обещают в разы больше.Именно поэтому в той же Италии изо всех сил латают потрескавшиеся мосты и делают все, чтобы в определенный момент сказать: "И снова здравствуйте! Обратите внимание — мы все время были за вас. Это было трудно, но мы терпели и верили. Где взять талончик на регистрацию бизнеса?"Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
