https://sputnik-abkhazia.ru/20251114/strana-vymuchennykh-urokov-kak-moskva-obidela-kiev-1059043287.html

Страна вымученных уроков. Как Москва обидела Киев

Страна вымученных уроков. Как Москва обидела Киев

Sputnik Абхазия

Замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица со страниц The Times решил поябедничать. "Русские, — жалуется босс киевской дипломатии, — очень хорошо знают... 14.11.2025, Sputnik Абхазия

2025-11-14T12:05+0300

2025-11-14T12:05+0300

2025-11-14T12:05+0300

мнение

аналитика

россия

украина

нато

колумнисты

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102611/38/1026113843_0:192:2959:1856_1920x0_80_0_0_673b2aab6a761cca9598275a98aa7cce.jpg

Какие конкретно, не уточнил, но отдельно его возмутила финальная часть "исторической лекции", с которой Мединский обратился к ним, пишет Давид Нармания для РИА Новости."Русские убивают русских", — резюмировал помощник президента России свое выступление.Правда, как стало ясно из последовавшего комментария одного из членов российской делегации, украинские парламентеры приняли за лекцию базовый ликбез. Ну что поделать, таких вот спецов готовят в КНУ имени Шевченко.А вот об обидных вещах, которые пришлось выслушивать киевской делегации, Кислица, конечно, рассказывает не тем людям. Британские журналисты едва ли подберут слова, способные его утешить.Зато, думается, они найдутся у Евгения Киптилого. Однажды он после смены шел домой, но его забрали сотрудники ТЦК. После многих дней под обстрелами без еды и воды он сдался в плен в Красноармейске. "Чтобы выжить — для семьи, для детей, для себя", — объяснил он свой выбор.Наверняка есть что сказать и Николаю Тимченко. Вместе с ним в ТЦК оказалось с полсотни инвалидов. "Зарплату я ни одну не получил. Я не знаю даже, как это. Обещали платить, но не заплатили ни одной, — рассказал он, попав в плен в Красноармейске. — Лучше живым сдаться, чем нас там убьют. Для нас было это лучше: мы не ели неделю-полторы, воду пили дождевую".Возможно, вам, господин Кислица, есть смысл пообщаться с украинской журналисткой Дариной Труновой. Она еще недавно брала интервью у спикера Киевского областного ТЦК и развенчивала мифы о "бусификации". Прошла неделя, и после общения с людоловами умер сын ее друзей: по официальной версии, годный к военной службе мужчина спустя несколько часов после медосмотра упал при приступе эпилепсии, ударился головой о бетонный пол и получил закрытую черепно-мозговую травму, из-за чего впал в кому. Он умер, не приходя в сознание. С его родителями вам, вероятно, тоже стоит пообщаться.Или с тремя детьми Вячеслава Бека. Он, как многодетный отец и диабетик, не подлежал мобилизации, но умер на третий день пребывания в учебном центре ВСУ. Дети, правда, маленькие — восемь лет, шесть и четыре года — но, возможно, они найдут слова, которые помогут вам понять, в чем ваша, дипломата, непосредственная задача.Потому что, если отметать шелуху, основной смысл вашего интервью сводится к двум тезисам.Первый: вам очень не нравится мистер Уиткофф. Вы о нем отзываетесь с плохо скрываемой издевкой: "За чистую монету принимает все, что ему говорят русские". Дескать, простачок. Вероятно, вам удобнее вести дела с Китом Келлогом — другим спецпосланником Дональда Трампа. Дочка Келлога, кстати, возглавляет фонд, занимающийся поставками помощи на Украину.Второй: вы и ваши начальники в Киеве не хотите продолжать переговоры в Стамбуле, вы хотите воевать и дальше.Что ж, вероятно, Владимир Мединский зря распинался перед вами. Вы так и не поняли, что Россия готова воевать вечно.А по поводу последней фразы… В российском руководстве действительно много тех, кто считает, что в нынешнем конфликте русские воюют против русских. И здесь, конечно, можно напомнить, на каком языке солдаты ВСУ говорят на передовой. Или посмотреть украинскую же статистику о том, что западные области с большим отрывом в лидерах по числу уклонистов. А воюют русские. Схидняки, как вы их называете. Но даже это все не так важно. Важно, что это в первую очередь в ваших же интересах, чтобы в Кремле думали, что сегодня русские воюют с русскими, а не с кем-то еще.Но вы этого не понимаете. Так что как бы вас там ни обидели, вас обидели недостаточно.Мнения автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20251024/poluchat-sotni-ukraina-nashla-novoe-oruzhie-pobedy-1058540281.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250925/obnadezhivayuschiy-zhest-lavrov-dal-zapadu-povod-zadumatsya-1057802925.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250820/novyy-front-chto-uvezli-iz-ssha-putin-i-zelenskiy-1057023701.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Давид Нармания https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038522792_121:0:722:601_100x100_80_0_0_5ceae5d76ad70e63ee51ecec18eb14d4.jpg

Давид Нармания https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038522792_121:0:722:601_100x100_80_0_0_5ceae5d76ad70e63ee51ecec18eb14d4.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Давид Нармания https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038522792_121:0:722:601_100x100_80_0_0_5ceae5d76ad70e63ee51ecec18eb14d4.jpg

мнение, аналитика, россия, украина, нато, колумнисты, новости