Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 17 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 17 ноября

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет по-прежнему под влиянием барического поля повышенного давления, с холодными массами воздуха. 16.11.2025

СУХУМ, 12 ноя - Sputnik.В понедельник 17 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный 2–7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +17°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-70%.Погода по городам и районам Абхазии:

