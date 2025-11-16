https://sputnik-abkhazia.ru/20251116/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-17-noyabrya-1059068909.html
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 17 ноября
Территория черноморского побережья Абхазии будет по-прежнему под влиянием барического поля повышенного давления, с холодными массами воздуха. 16.11.2025, Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 ноя - Sputnik.В понедельник 17 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный 2–7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +17°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-70%.Погода по городам и районам Абхазии:
СУХУМ, 12 ноя - Sputnik.В понедельник 17 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный 2–7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +17°С.
Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-70%.
Погода по городам и районам Абхазии:
Сухум - температура воздуха ночью от +14°С, днем +16°С.
Гагра - ночью +14°С, днем +17°С.
Пицунда - ночью +13°С, днем +16°С.
Гудаута - ночью +13°С, днем +17°С.
Новый Афон - ночью +14°С, днем 17°С.
Очамчыра - ночью +13°С, днем +16°С.
Гал - ночью +12°С, днем +15°С.
Ткуарчал - ночь +11°С, днем +14°С.