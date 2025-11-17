Абхазия
В Абхазии
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Во вторник, 18 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами возможен туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +17°С до +22°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.Погода по городам и районам Абхазии:
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 17 ноября

19:02 17.11.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукРыбаки на фоне заката на набережной
Рыбаки на фоне заката на набережной - Sputnik Абхазия, 1920, 17.11.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поля повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Во вторник, 18 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами возможен туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +17°С до +22°С.
Температура морской воды +16°С.
Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
Погода по городам и районам Абхазии:
Сухум – температура воздуха ночью от +11°С, днем +21°С.
Гагра – ночью +12°С, днем +22°С.
Пицунда – ночью +11°С, днем +21°С.
Гудаута – ночью +11°С, днем +21°С.
Новый Афон – ночью +14°С, днем 17°С.
Очамчыра – ночью +10°С, днем +19°С.
Гал – ночью +10°С, днем +19°С.
Ткуарчал – ночь +7°С, днем +16°С.
0