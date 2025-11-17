https://sputnik-abkhazia.ru/20251117/ukrainskikh-bogov-otpravlyayut-domoy-na-nebesa-1059094199.html

"Украинских богов" отправляют домой, на небеса

"Украинских богов" отправляют домой, на небеса

Sputnik Абхазия

"Украинцев сейчас встречают, как богов, спустившихся с небес… Теперь в любом месте мира, где ты появляешься и говоришь, что ты украинец, тебя будут... 17.11.2025, Sputnik Абхазия

2025-11-17T19:30+0300

2025-11-17T19:30+0300

2025-11-17T19:30+0300

мнение

аналитика

россия

украина

нато

ес

новости

колумнисты

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/0f/1057552977_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_ea964e401b665f6d98e53d07bf10295a.jpg

Помните эти слова, произнесенные украинским пропагандистом Алексеем Арестовичем* весной 2022-го? Судя по тому, что мы наблюдаем сейчас практически повсеместно, "боги" уже приелись, а потому все чаще их пытаются отправить обратно. Уже без аплодисментов, пишет Владимир Корнилов для РИА Новости. Призывы выслать на Украину ее граждан призывного возраста звучат в Европе все чаще, все настойчивее и из уст все более высокопоставленных деятелей. Еще год назад лидер киевского режима Владимир Зеленский в беседах с европейцами клянчил содействие в этом. А теперь данная идея все чаще становится одной из тем внутренней повестки в ЕС.К примеру, премьер-министр Баварии Маркус Зедер на днях призвал ужесточить правила въезда для молодых украинцев, приток которых в Германию приобрел недавно колоссальные масштабы. Он уже предлагает подумать о корректировке Директивы Совета ЕС о так называемом массовом притоке с целью ограничения въезда украинцев и в дальнейшем — их депортации.Зедер является главой баварского Христианско-социального союза. И в этой связи к его мнению не мог не прислушаться лидер избирательного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который на прошлой неделе открыто призвал Зеленского предпринять меры, чтобы прекратить поток украинских юношей в Германию. "Они там нужнее!" — воззвал канцлер ФРГ.Еще более остро данный вопрос стоит в Польше, где дебаты об отправке молодых украинцев домой ведутся давно, причем на довольно эмоциональном уровне. Бывший премьер Польши Лешек Миллер четко сформулировал эти настроения: "У нас есть одно оружие, которое мы можем подарить украинцам, — молодые украинцы призывного возраста. <…> Я удивлен, что украинские силы предпочитают охотиться на украинских граждан на улицах Украины. Пусть приезжают сюда, пусть вытаскивают этих своих детенышей".И данный призыв явно находит отклик среди польского населения. А в минувшую пятницу президент Польши Кароль Навроцкий, отмечая свои первые сто дней нахождения у власти, торжественно пообещал, что весной не продлит статус беженцев для украинцев, находящихся в стране. Все, прошла любовь к "богам, спустившимся с небес"!Теперь все чаще и все более открыто европейцы заявляют о том, что украинцы должны погибнуть на фронте вне зависимости от их нежелания воевать за режим Зеленского. На своем недавнем брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на эту тенденцию, объяснив ее стремлением киевской власти использовать украинцев в качестве "пушечного мяса"."Мясные штурмы" должны пополняться теперь уже теми, кого будут отлавливать на территории стран ЕС, — объяснила она. — Не знаю, как это будет организовано. Будут ли направлять "людоловов" в командировки в страны Западной Европы, или страны Западной Европы сами сформируют боевые отряды тех, кто будет отлавливать граждан Украины. Возможно, это все будет осуществлено в гибридных формах. Но то, что они берутся за граждан Украины, даже не оставляя шанса Украине на будущее с участием ее граждан, этнических украинцев, тут очевидно всем".То есть, по сути дела, Европа заманила украинцев в "медовую ловушку". Поманив сладким нектаром и амброзией ("боги" ведь!), пообещав им щедрые пособия, свободу передвижений, защиту от преследования, европейцы теперь готовы поставить беженцев перед фактом: отныне вы все обязаны дружными рядами отправляться на верную смерть. Ведь многие из этих украинцев могли бы отсидеться по подвалам своих домов, в своих квартирах, как это делают тысячи украинских призывников, годами прячась от насильственной мобилизации. Но нет, они отдавали последние сбережения, чтобы вырваться из украинского ада и, порой рискуя жизнью, оказаться в "свободной" Европе. Чтобы их там поголовно поставили на учет и затем преподнесли в подарок Зеленскому!И это касается не только Европы. Газета The Washington Post дала понять, что в планы массовой депортации нелегальных мигрантов из США администрация Дональда Трампа включила и украинцев, которым уготована прямая дорога на фронт. Причем некоторые кейсы действительно вызывают оторопь.Например, одно из самых резонансных дел, которые упоминает WP, касается 41-летнего Романа Суровцева, родившегося еще в СССР и привезенного в США родителями, когда ему было всего четыре года. По молодости он совершил преступление и отсидел, потеряв свой легальный статус. Восемь лет назад Суровцев женился, стал отцом двух малышей. И вот теперь его пытаются выслать… на Украину, гражданином которой он никогда не являлся. В связи с тем, что местом его рождения числится город Жданов, ныне известный как Мариуполь. Ну а поскольку американцы все еще считают Мариуполь "территорией Украины", депортировать его хотят туда. Причем тут же украинское посольство предъявило ему бумаги о воинском учете. Правда, на украинском языке, который Суровцев никогда не знал и не понимал. Но разве "пушечное мясо" обязано владеть языками?Это лишь один из показательных примеров, демонстрирующих отношение Запада к тем, кого он никогда не рассматривал ни как богов, ни даже как людей. Украинцы там рассматриваются исключительно как расходный материал. А по мере нарастания паники в западных СМИ и аналитических кругах по поводу деградации украинского фронта неминуемо будут усиливаться и призывы закрыть бреши на фронте за счет украинцев, не желающих воевать за киевский режим. А потом те же аналитики в прямых эфирах будут лить крокодиловы слезы по "украинским богам", отправленным ими обратно на небеса.* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20251110/evropa-nakonets-nashla-na-kogo-povesit-vorovstvo-rossiyskikh-aktivov-1058946130.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20251103/elity-evropy-v-otchayanii-grenlandiya-gotovitsya-otrazhat-rossiyskuyu-agressiyu-1058751471.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20251013/kiev-podobral-bezotkaznuyu-otmychku-k-evrope-1058256382.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Владимир Корнилов https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102329/01/1023290198_30:0:180:150_100x100_80_0_0_43b648f5464f8c3ab8d21ff0f922d8e1.jpg

Владимир Корнилов https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102329/01/1023290198_30:0:180:150_100x100_80_0_0_43b648f5464f8c3ab8d21ff0f922d8e1.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Владимир Корнилов https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102329/01/1023290198_30:0:180:150_100x100_80_0_0_43b648f5464f8c3ab8d21ff0f922d8e1.jpg

мнение, аналитика, россия, украина, нато, ес, новости, колумнисты