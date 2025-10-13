https://sputnik-abkhazia.ru/20251013/kiev-podobral-bezotkaznuyu-otmychku-k-evrope-1058256382.html

Киев подобрал безотказную отмычку к Европе

Киев подобрал безотказную отмычку к Европе

В минувший уик-энд в двух европейских странах — Британии и Дании — почти одновременно появились публикации, которые демонстрируют масштабы украинской коррупции...

Мы всегда подозревали, что степень поддержки киевского режима там напрямую зависит от уровня личной корысти того или иного западного политика. Но нынешние разоблачения — это уже не предположение, это бесспорные доказательства данного факта, пишет Владимир Корнилов для РИА Новости.Итак, сначала британский кейс, который касается некогда абсолютного чемпиона в поддержке Украины — бывшего премьера Британии Бориса Джонсона. В своей стране этот лохматый политик давно уже пользуется славой пройдохи, который монетизирует все, к чему прикасается. Причем он даже не стесняется открыто признаваться в том, что всегда нуждается в деньгах: разгульный образ жизни требует. Было бы странно предположить, что, пересекая границы Украины и требуя продолжения войны "до последнего украинца", Джонсон превращается в бессребреника.Любопытно, что уже в течение нескольких недель британская пресса живо обсуждает так называемые файлы Бориса — утечку сравнительного небольшого количества документов из частной фирмы с говорящим названием "Офис Бориса Джонсона". Правда, до сих пор газеты с некоторой долей снисходительности посмеивались над тем, что бывший премьер не гнушался зарабатывать деньги на лоббировании бизнес-интересов саудовских шейхов.И вот The Guardian публикует любопытнейшие документы, свидетельствующие о том, что Джонсон брал с собой в поездки на Украину британского бизнесмена Кристофера Харборна. Тот стал известен благодаря тому, что выделил самое большое финансовое пожертвование британскому депутату парламента в ноябре 2022 года — ни много ни мало один миллион фунтов стерлингов созданной за несколько дней до этого частной фирме под названием… ну, конечно же, "Офис Бориса Джонсона"! То есть компании-однодневке с тремя сотрудниками, в которой все 100 процентов акций стоимостью один фунт каждая принадлежат тому самому экс-премьеру. Щедрое вливание!Сразу после этого Джонсон, как выясняется из обнародованных файлов, стал брать Харборна с собой в поездки в Киев. И практически сразу компания по производству дронов QinetiQ, в которой раньше работал еще один "друг Украины", Бен Уоллес, и которую накануне приобрел все тот же Харборн, заключила контракты на поставку своей продукции (надо заметить, дорогой и бесполезной) для ВСУ. Причем все это субсидируется британским правительством, выделившим данной фирме только в период с 2023 по 2024 год почти миллиард фунтов. Так что за щедрым вливанием в частную компанию Джонсона последовала еще более щедрая благодарность от британских налогоплательщиков.А уж сколько данная пара получила откатов в Киеве, можно только догадываться. Об этом лучше спросить у тайского бизнесмена Чакрита Сакункрита — имя, под которым Харборн получил гражданство Таиланда и, соответственно, творит свои бизнес-дела, неподконтрольные строгим фискальным органам Лондона. Уж не там ли хранится основной украинский заработок Джонсона? Но когда журналисты The Guardian посмели спросить его об этом, экс-премьер назвал их "газетой "Правда" и заявил, что они "выполняют заказ Путина". Разве надо еще что-то объяснять после такого?Перейдем теперь к датскому кейсу. В последнее время пальму первенства в деле поддержки Украины в Европе у Джонсона прочно перехватила премьер Дании Метте Фредриксен. Ее одержимость Украиной стала уже притчей во языцех и, как выяснила недавно газета Borsen, вызывает недоумение даже у ее ближайших соратников по правительству.И вот газета Ekstra Bladet выяснила, что, оказывается, муж главы датского правительства — оператор Бо Тенгберг — якобы снимает фильм о Владимире Зеленском, на который без особого шума, то есть без информирования общественности, Государственный институт кино уже выделил 190 тысяч крон (примерно 25 тысяч евро). Ясно, что данная сумма — это капля в море. Особенно на фоне 75 миллиардов крон, которые правительство Дании уже передало киевскому режиму.А "съемки фильма" дают Тенгбергу предлог для прямого доступа к чете Зеленских, то есть к кассе. Не так давно он даже из рук главы киевского режима получил одну из высших наград Украины — орден Ярослава Мудрого. Причем забавно, что в официальном указе о награждении должность Тенгберга так и обозначена: "Муж премьер-министра Королевства Дании". То есть награжден именно за это — и никакого же кумовства!После данной публикации целый ряд организаций Дании прямо указали на конфликт интересов правительственной четы и призвали Тенгберга отказаться от съемок фильма в Киеве и государственного финансирования. "Это прямое кумовство и злоупотребление властью", — категорично утверждает бывшая спикер датского парламента Пия Кьерсгор.Но разве кто-то сомневается в том, что Фредриксен с супругом-орденоносцем не откажутся от такого источника доходов! И цена вопроса здесь, конечно, не несколько десятков тысяч датских крон. Украинский режим давно коррумпировал западных политиков высшего уровня. Начал когда-то с сына вице-президента США, а теперь это дело поставлено на поток, причем суммы, которыми оперирует Киев, несопоставимы с заработками Хантера Байдена.Неудивительно, что европейские политики, собравшиеся в отставку, едут в Киев с саквояжами для наличности, как в декабре прошлого года канцлер Германии Олаф Шольц, не выпускавший чемодан из рук. Он потом заявил, что там были умывальные принадлежности и белье. Ну да, обычно ведь лидеры государства такую ценность не доверяют своей охране и помощникам.Или взять недавний визит уже уходящего с поста премьер-министра Нидерландов Дика Схофа. В стране выборы уже на носу, премьер не представляет никого и уйдет в политическое небытие сразу после назначения нового правительства. Но приезжает в Киев и привозит туда дополнительные 55 миллионов евро помощи. Сколько он увез взамен домой в своем саквояже, остается только догадываться. Но наверняка пенсионный фонд голландец себе обеспечил. Все-таки не лохматый британец, запросы скромнее.Таким образом, можно проследить четкую взаимосвязь между степенью поддержки Украины западными политиками и их личными заработками на войне. Если кто-то из них громко кричит бандеровский лозунг — смотри, где в Киеве зарабатывает жена/муж/дочь/сын крикуна. И только такие, как Борис Джонсон или Олаф Шольц, никому не доверяют, самостоятельно таская саквояжи.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

