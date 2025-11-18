https://sputnik-abkhazia.ru/20251118/izyuminka-chernomorskogo-poberezhya-v-chikh-rukakh-sudba-sukhumskoy-naberezhnoy-1059106423.html

Изюминка черноморского побережья: в чьих руках судьба сухумской набережной

Алексей Ломия, SputnikНо в этом случае я расскажу о хорошей встрече на одной из пышных свадеб с давним другом, который волею судьбы уже очень долго живет с семьей в Москве, но связь с родиной не теряет.Ведь им тоже небезразлично, что происходит в Абхазии, как она восстанавливается, как благоустраивается. В особенности акцент был сделан на приведении в порядок столицы – Сухума, в частности, визитной карточки нашей маленькой страны – набережной.Наша прибрежная полоса исторически была очень посещаемой и очень привлекательной. Уникальность ее в протяженности, особенно пешеходной зоны, и в количестве зеленых насаждений. Есть чем гордиться. В самые добрые советские времена благоустройству парковой зоны города уделялось очень большое внимание. Ведь неспроста в пятидесятых годах Сухум был признан самым чистым и самым экологичным городом в СССР. За что даже был награжден маленькой копией кремлевских курантов. И это хорошее наследие надо сохранять и приумножать.Мой собеседник взахлеб рассказывал о том, как откликнулись представители нашей диаспоры на предложение лично поучаствовать в таком значимом процессе. Это очень хорошо, что у нас есть такая когорта предпринимателей, которые умеют зарабатывать не только для процветания семьи и своих родных, но и готовы вложить средства, свой опыт и труд в благоустройство столицы. Я видел в глазах друга радость. Он неподдельно и искренне был готов внести свою маленькую лепту в столь благое дело. Даже несмотря на то, что в список Форбс он со своим материальным благосостоянием точно не попадает и даже не является олигархом.Я уверен, что именно сейчас все так сложилось, что у нас есть хороший шанс вернуть былую славу Сухуму как одному из самых уютных, зеленых, симпатичных городов на черноморском побережье. Тут несколько факторов, которые непременно надо использовать. Искренний настрой наших предпринимателей я уже описал выше. Как тут не сказать, и даже в первую очередь, о том что Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Владиленович Кириенко, уроженец Сухума, взял под личный контроль все эти начинания. Это же совершенно очевидно, как он вдумчиво и скрупулезно изучил нынешнее состояние нашего города, его набережной и придал процессу восстановления поступательную инерцию. Уже предусмотрены финансовые вливания из России на реализацию этого проекта. По призыву Кириенко к этим инициативам присоединились регионы и города дружественной России. Причем и они взяли на себя немалую часть финансирования восстановительных работ.Нельзя не отметить то, как новая администрация Сухума взялась за организацию ремонтно-восстановительных работ. Для начала принципиально и кардинально избавились на всей протяженности набережной от уродливых, морально устаревших павильонов, киосков, кафешек и попросту забегаловок. Только такой недвусмысленный подход мог стать хорошим стартом для начала благоустройства. Первые шаги сделаны. Глава администрации Тимур Агрба лично держит все работы под контролем, как модно сейчас говорить – "двадцать четыре на семь".Большие надежды я возлагаю на талант и креативность главного архитектора города Бислана Багателия. Я с удовольствием наблюдал в соцсетях, как он доходчиво и профессионально рассказывал, какие новшества можно привнести в инфраструктуру города, в грамотное распределение пешеходных зон, парков и скверов. Я очень многое для себя открыл. Что немаловажно, он приверженец новых тенденций, но при жестком соблюдении традиционности и менталитета, сохранения исторического облика столицы.Не побоюсь пафоса, мы живем в тот исторический момент, когда сложились все условия для приложения совместных усилий, чтобы город Сухум стал изюминкой всего черноморского побережья. Уверен, что все получится, и нашим детям, внукам будет комфортно жить в столице Абхазии, а гости будут с удовольствием приезжать к нам, чтобы воочию увидеть всю неповторимую красоту Сухума.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

