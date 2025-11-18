https://sputnik-abkhazia.ru/20251118/nazvany-pobediteli-xi-mezhdunarodnogo-konkursa-fotozhurnalistiki-imeni-stenina-1059126641.html

Названы победители XI международного конкурса фотожурналистики имени Стенина

Названы победители XI международного конкурса фотожурналистики имени Стенина

Торжественная церемония прошла 18 ноября в Москве в Государственном историческом музее на Красной площади.

СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. Названы победители XI международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.Обладательницей гран-при стала фотохудожница из Москвы Екатерина Якель. Награду ей присудили за серию фото "Русский характер: бег с препятствиями". На них изображены ветераны боевых действий, получившие травмы, но показывающие пример мужества в мирной жизни."Героизм проявляется не только во время боевых действий и военных операций, но в обычной повседневной жизни. Для многих бойцов нахождение на линии фронты, увы, не проходит бесследно. После ранений и травм ветеранам необходимо учиться ходить в прямом смысле этого слова", – подчеркнула Якель.Объявлены были и победители в других номинациях. Среди них представители Индонезии, Палестины, Бангладеш, Китая, Бахрейна, Мьянмы, Бразилии, России.Работы победителей выставят на галерейных площадках в Эфиопии, Сербии и Аргентине.Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня", ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Он учрежден в память о фотокорреспонденте Андрее Стенине, который погиб в Донбассе 6 августа 2014 года.

