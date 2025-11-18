Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
ВчераСегодня
К эфиру
Названы победители XI международного конкурса фотожурналистики имени Стенина

14:29 18.11.2025 (обновлено: 15:57 18.11.2025)
Работа "Фруктовые деревья под тентами" китайского фотографа Мэндань Чжу. Моя планета, одиночные
Работа Фруктовые деревья под тентами китайского фотографа Мэндань Чжу. Моя планета, одиночные - Sputnik Абхазия, 1920, 18.11.2025
© Foto / Mengdan Zhu/Stenincontest
Подписаться
Торжественная церемония прошла 18 ноября в Москве в Государственном историческом музее на Красной площади.
СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. Названы победители XI международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.
Обладательницей гран-при стала фотохудожница из Москвы Екатерина Якель. Награду ей присудили за серию фото "Русский характер: бег с препятствиями". На них изображены ветераны боевых действий, получившие травмы, но показывающие пример мужества в мирной жизни.
"Героизм проявляется не только во время боевых действий и военных операций, но в обычной повседневной жизни. Для многих бойцов нахождение на линии фронты, увы, не проходит бесследно. После ранений и травм ветеранам необходимо учиться ходить в прямом смысле этого слова", – подчеркнула Якель.
Работа "Русский характер: бег с препятствиями" российского фотографа Екатерины Якель. Портрет.Герой нашего времени, серия
Работа Русский характер: бег с препятствиями российского фотографа Екатерины Якель. Портрет.Герой нашего времени, серия - Sputnik Абхазия, 1920, 18.11.2025
Работа "Русский характер: бег с препятствиями" российского фотографа Екатерины Якель. Портрет.Герой нашего времени, серия
© Foto / Yekaterina Yakel/Stenincontest
Объявлены были и победители в других номинациях. Среди них представители Индонезии, Палестины, Бангладеш, Китая, Бахрейна, Мьянмы, Бразилии, России.
Работы победителей выставят на галерейных площадках в Эфиопии, Сербии и Аргентине.
Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня", ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Он учрежден в память о фотокорреспонденте Андрее Стенине, который погиб в Донбассе 6 августа 2014 года.
Работа Перевернутая лодка рохинджа индонезийского фотографа Резы Сайфуллы. Главные новости, одиночные - Sputnik Абхазия, 1920, 17.06.2025
Спокойствие в движении и раскрашенная земля: шорт-лист Андрея Стенина
17 июня, 15:09
17 июня, 15:09
