https://sputnik-abkhazia.ru/20251118/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-19-noyabrya-1059131669.html
Прогноз погоды в Абхазии на среду 19 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на среду 19 ноября
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет по-прежнему под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления. 18.11.2025, Sputnik Абхазия
2025-11-18T18:58+0300
2025-11-18T18:58+0300
2025-11-18T18:58+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/0a/1058944796_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_85283535d9af2599fa17011e5e47c02f.jpg
СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. В среду, 19 ноября, в Абхазии ожидается, небольшая облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +17°С до +22°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-70%.Прогноз погоды по городам и районам Абхазии:
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/0a/1058944796_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_2a8ea30b22f4c93c857d8a792c3dc52f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 19 ноября
Территория черноморского побережья Абхазии будет по-прежнему под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. В среду, 19 ноября, в Абхазии ожидается, небольшая облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +17°С до +22°С.
Температура морской воды +16°С.
Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-70%.
Прогноз погоды по городам и районам Абхазии:
Сухум – температура воздуха ночью +11°С, днем +21°С.
Гагра – ночью +12°С, днем +22°С.
Пицунда – ночью +11°С, днем +21°С.
Гудаута – ночью +11°С, днем+21°С.
Новый Афон – ночью +12°С, днем +22°С.
Очамчыра – ночью +10°С, днем +19°С.
Гал – ночью +10°С, днем+ 19°С.
Ткуарчал – ночью +7°С, днем+ 16°С.