Прогноз погоды в Абхазии на среду 19 ноября

Территория черноморского побережья Абхазии будет по-прежнему под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления. 18.11.2025, Sputnik Абхазия

2025-11-18T18:58+0300

СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. В среду, 19 ноября, в Абхазии ожидается, небольшая облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +17°С до +22°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-70%.Прогноз погоды по городам и районам Абхазии:

