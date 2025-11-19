https://sputnik-abkhazia.ru/20251119/gaz-ili-mednyy-taz-poslednyaya-gastrol-zelenskogo-1059143476.html

Газ или медный таз: последняя гастроль Зеленского

Газ или медный таз: последняя гастроль Зеленского

Sputnik Абхазия

На фоне бушующего на Украине коррупционного скандала, погасить который Банковая, бросив в бой жидкую горстку блогеров и изданий, так и не смогла, Владимир... 19.11.2025, Sputnik Абхазия

2025-11-19T11:24+0300

2025-11-19T11:24+0300

2025-11-19T12:19+0300

мнение

аналитика

россия

украина

нато

газ

новости

колумнисты

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101607/75/1016077530_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_175c81f2b86e6c566dc0bbc1f9399750.jpg

Народная молва утверждает, что в Греции все есть, и, видимо, с аналогичной уверенностью украинский лидер решил попросить у Афин несколько установок Patriot. Крайне показательно, что солировать пану президенту не позволили, ибо встреча проходила под пристальным и неусыпным надзором посла США в Греции Кимберли Гилфойл, пишет Сергей Савчук для РИА Новости.Перед тем как перейти к основной теме, пунктиром отметим, что идея клянчить у греков установки Patriot вызывала сомнение еще на этапе разработки вояжа. На вооружении греческой армии на бумаге (подчеркнем это определение) стоят 36 пусковых установок модификации PAC-2. Нельзя сказать, что они совсем уж устаревшие, но, по имеющимся данным, PAC-2 не способны сбивать квазибаллистические цели — например, российский ОТРК "Искандер-М", представители которого в последнее время регулярно наведываются на украинские энергетические (и не только) объекты. Для перехвата "Искандеров" нужна более современная модификация PAC-3, которой у греков официально нет.Неофициально, скорее всего, они тоже отсутствуют, так как греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис быстро свернул все сугубо военные переговоры, переведя встречу в расплывчатую область вроде оказания моральной поддержки Киеву в вопросе обмена военнопленными, возращения украинских детей и послевоенного восстановления Украины.Коррупционный скандал на Украине и присутствие на встрече американского посла упомянуты не праздно — это звенья одной цепочки событий.Уже ни для кого не секрет, что НАБУ, которое сейчас активно набрасывает на вентилятор украинского общественного мнения факты баснословного воровства ближайшим окружением Владимира Зеленского, — это проамериканская структура, действующая по прямым распоряжениям Вашингтона. Данные против нечистой на руку команды Зеленского собирались давно, но были вывалены в широкий информационный эфир именно сейчас, после девятимесячных попыток Белого дома склонить Киев к мирным переговорам с Москвой. Самого Зеленского пока держат за рамками уголовного дела, но круг подозреваемых настолько близок к нему лично, что не остается никаких сомнений, что это прямой сигнал для него. Либо будешь посговорчивее, либо "пойдешь паровозом", благо рейтинг у тебя и так ниже плинтуса.В этой связи можно предположить, что участие Кимберли Гилфойл во встрече на высшем уровне могло быть в том числе инициативой офиса Зеленского, который таким образом пытается погасить недовольство администрации Трампа, фактически предлагая им взятку.Дело в том, что единственным мало-мальски осязаемым результатом встречи в Афинах стало подписание между Киевом и греческой газовой компанией DEPA соглашения, по условиям которого Украина декларирует намерение закупать ежегодно американский СПГ на сумму в два миллиарда евро. На фоне агрессивной политики Вашингтона, угрозами и санкциями вынуждающего Европейский союз увеличивать закупки американских углеводородов, мотив Киева читается совершенно прозрачно. Правда, попытка получилась донельзя неуклюжая, и Зеленскому, скорее всего, не стоит рассчитывать на усиление симпатии со стороны Соединенных Штатов.Начать с того, что стороны подписали не обязывающий контракт, а документ о намерениях. Во-вторых, анонсирована схема поставок. Она подразумевает транспортировку сжиженного газа из-за океана на регазификационный терминал на юге Греции недалеко от Афин, откуда газ уже в привычном состоянии будет доставляться в порт Одессы и закачиваться во внутреннюю распределительную систему Украины.Во время подписания Зеленский особо подчеркнул, что поставки американского газа через греческий морской коридор позволят сбалансировать энергосистему Украины и заместить объемы внутренней добычи, выпавшие (и все еще выпадающие) после бомбардировок российскими ракетами и БПЛА.В принципе это правда, однако нужно помнить, что ранее Киев неоднократно врал относительно критичности поражения собственных объектов энергетики, поэтому какой объем внутренней добычи из 19 миллиардов кубометров действительно выпал — вопрос открытый. Для полноты картины добавим, что по итогам прошлого года Украина импортировала пять миллиардов кубометров газа и главным поставщиком выступила Польша, перепродававшая все тот же американский СПГ.Однако у поляков есть с Украиной общая граница и три интерконнектора, по которым осуществляется прокачка, а из Греции взрывоопасный груз придется доставлять морем под неусыпным взором российских ВКС и ВМФ. Логистика достаточно сомнительна, так как на днях власти Румынии объявили об эвакуации целого села Плауру, расположенного на берегу Дуная напротив украинского порта Измаил. Там после воздушного удара ярко полыхал газовоз, доставивший в Одесскую область семь тысяч тонн природного газа. Насколько DEPA и судовладельцы готовы рисковать и сколько будет стоить страховка под каждый рейс — вопрос очень интересный. Логистика всегда лежит в основе ценообразования и способна любой товар сделать неподъемным по цене.Не менее важен и тот факт, что у греков всего один принимающий СПГ-терминал "Ревитуса" мощностью 5,3 миллиарда кубометров в год. Только за 2024-й его загруженность выросла втрое — с 107 до 273 газовозов. Содержимое их трюмов пошло на поддержание ресурсных штанов Евросоюза и самой Греции, где потребление газа за год выросло на 12 процентов. Неизвестно, насколько здесь можно дополнительно увеличить перевалку, равно как непонятно, отдаст ли ЕС жизненно необходимое ему топливо Украине, тем более что платить за него Киев собирается деньгами из европейских траншей.В целом попытка умаслить Трампа покупкой американского СПГ больше похожа на неуклюжий реверанс. И если Зеленский не соизволит начать переговорный процесс о мире (благо ситуация на фронте к этому предельно располагает), на это вечно гастролирующее шапито вполне может опуститься медный таз. Американского производства.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20251021/evropa-polnostyu-otkazalas-ot-rossiyskikh-nefti-i-gaza-na-samom-dele-net-1058448016.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20251009/ukraine-otklyuchayut-gaz-svet-i-teplo-1058173500.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250802/druzhba-s-rossiey-stala-opasnoy-i-ubytochnoy-1056639248.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250729/evropa-poluchila-poslednee-katarskoe-preduprezhdenie-1056506644.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102598/30/1025983077_0:0:768:768_100x100_80_0_0_bff07f22316c5f6ce839bee200462d4b.jpg

Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102598/30/1025983077_0:0:768:768_100x100_80_0_0_bff07f22316c5f6ce839bee200462d4b.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102598/30/1025983077_0:0:768:768_100x100_80_0_0_bff07f22316c5f6ce839bee200462d4b.jpg

мнение, аналитика, россия, украина, нато, газ, новости, колумнисты