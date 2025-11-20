https://sputnik-abkhazia.ru/20251120/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-21-noyabrya-1059187907.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 21 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 21 ноября

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием отрога антициклона.

СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. В пятницу, 21 ноября, в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +17°С до +22°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.Прогноз погоды по городам и районам Абхазии:

