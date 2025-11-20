https://sputnik-abkhazia.ru/20251120/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-21-noyabrya-1059187907.html
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 21 ноября
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием отрога антициклона.
СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. В пятницу, 21 ноября, в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +17°С до +22°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.Прогноз погоды по городам и районам Абхазии:
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 21 ноября
СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. В пятницу, 21 ноября, в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление высокое.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +17°С до +22°С.
Температура морской воды +16°С.
Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
Прогноз погоды по городам и районам Абхазии:
Сухум – температура воздуха ночью +11°С, днем +21°С.
Гагра – ночью +12°С, днем +22°С.
Пицунда – ночью +11°С, днем +21°С.
Гудаута – ночью +11°С, днем+21°С.
Новый Афон – ночью +12°С, днем +22°С.
Очамчыра – ночью +10°С, днем +19°С.
Гал – ночью +10°С, днем+ 19°С.
Ткуарчал – ночью +7°С, днем+ 16°С.