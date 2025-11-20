https://sputnik-abkhazia.ru/20251120/ushel-iz-zhizni-zasluzhennyy-artist-abkhazii-beslan-bebia-1059171663.html

Ушел из жизни Заслуженный артист Абхазии Беслан Бебиа

Беслан Бебиа родился 12 мая 1963 года.

Ветеран Отечественной войны 1992–1993 годов скончался на 63-м году жизни, сообщил Sputnik заслуженный артист республики Зураб Маршания.С юного возраста Беслан Бебиа стал выступать в Государственном ансамбле "Шаратын", созданном его отцом, Народным артистом Абхазии Эдуардом Бебиа. По словам Зураба Маршания, много лет выступавшего в танцевальном коллективе, Беслан Бебиа сразу влился в ансамбль, проявляя талант как в сольных выступлениях, так и в массовых."Мы много раз ездили на гастроли с Бесланом, например, во Францию и на Всемирный фестиваль в Тунисе, где было представлено более 45 стран мира. Он был воспитан в национальных традициях, был вежливым и внимательным человеком, а как танцор — профессионалом в своем деле", — подчеркнул Маршания.Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов Беслан Бебиа встал в ряды защитников Родины и прошел всю войну с оружием в руках. После завершения боевых действий он вернулся к любимому делу, воспитывая новые поколения абхазских танцоров, добавил Зураб Маршания.В 1982 году служил в военном ансамбле песни и пляски Московского военного округа. После окончания института работал балетмейстером в Государственном ансамбле танца Абхазии "Шаратын".В 1996 году стал директором и балетмейстером ансамбля. Беслан Бебиа был постановщиком хореографической композиции "Дружба народов СССР", а также "Дружба народов Кавказа". Солировал в постановках "Шаратын", "Танец с бурками", "Нартаа".

