Ушел из жизни Заслуженный артист Абхазии Беслан Бебиа

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Афымцалашара ахә ахшәаареи абиуџьет анагӡашьеи: Тҟәарчал араион ахада ицәажәара
13:04
16 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Апоет Виачеслав Ҷыҭанаа диижьҭеи 70 шықәса ҵит: арҿиаҩы иҩыза лгәалашәарақәа
13:20
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:30
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Ампахьшь шана"- аԥсуа мультфильмқәа даҽак рыцлеит: аус адызулоз рыҿцәажәара
13:33
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Как развивать глэмпинг в Абхазии: разговор с министром туризма
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Чеховская "Чайка": в РУСДРАМе первая премьера сезона
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Афымца ахәи ашәахтәқәеи ралгара: Очамчыра араион ахада ихаҭыԥуаҩ иҿцәажәара
18:04
15 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Апоет Виачеслав Ҷыҭанаа диижьҭеи 70 шықәса ҵит: арҿиаҩы иҩыза лгәалашәарақәа
18:19
9 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Итоги конкурса "Созидатели Абхазии": какие проекты получили поддержку
18:34
10 мин
Радио
Как развивать глэмпинг в Абхазии: разговор с министром туризма
18:44
15 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Афымца ахәи ашәахтәқәеи ралгара: Очамчыра араион ахада ихаҭыԥуаҩ иҿцәажәара
21:04
15 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Апоет Виачеслав Ҷыҭанаа диижьҭеи 70 шықәса ҵит: арҿиаҩы иҩыза лгәалашәарақәа
21:19
9 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Итоги конкурса "Созидатели Абхазии": какие проекты получили поддержку
21:34
10 мин
Радио
Как развивать глэмпинг в Абхазии: разговор с министром туризма
21:44
15 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аҟәа араион аҿы афымца ахә ахшәаареи лашарала аиқәыршәареи: "Амшынеиқәафымцамч" ахаҭарнак ицәажәара
13:05
15 мин
Аиҿцәажәара
Ашықәсҿыцазтәи аныҳәақәа рзы Аԥсны ԥсшьаразы иалырхуеит: атурфирма аиҳабы лцәажәара
13:20
9 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсуа театр ақәыргыламҭа ҿыци Уфаҟа агастрольқәеи: арежиссиор лыҿцәажәара
13:33
14 мин
Аиҿцәажәара
Анаплакы "Аԥсуа шыла" аалыҵ адҵаалара ахьынӡамоу: аиҳабы ицәажәара
13:48
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Собрание депутатов Гагры: планы на пятилетку
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Россия поможет развитию бизнеса в Абхазии. Мнение депутата
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
12 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Аԥсны зҽаԥсазтәыз артист Беслан Бебиа идунеи иԥсахит: акәашаҩ идҳәалоу агәалашәарақәа
18:19
6 мин
Новости
Главные темы
18:37
15 мин
Такие обстоятельства
Россия поможет развитию бизнеса в Абхазии. Мнение депутата
18:53
26 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251120/ushel-iz-zhizni-zasluzhennyy-artist-abkhazii-beslan-bebia-1059171663.html
Ушел из жизни Заслуженный артист Абхазии Беслан Бебиа
Ушел из жизни Заслуженный артист Абхазии Беслан Бебиа
Sputnik Абхазия
Беслан Бебиа родился 12 мая 1963 года. В 1978 году он поступил в Сухумское культпросветучилище, одновременно работая солистом ансамбля "Шаратын". В 1981 году... 20.11.2025, Sputnik Абхазия
2025-11-20T14:26+0300
2025-11-20T14:27+0300
в абхазии
абхазия
память
смерть
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/14/1059181022_0:220:1014:790_1920x0_80_0_0_1f435e0ca009ff4a8d4f8b35358fcd9b.jpg
Ветеран Отечественной войны 1992–1993 годов скончался на 63-м году жизни, сообщил Sputnik заслуженный артист республики Зураб Маршания.С юного возраста Беслан Бебиа стал выступать в Государственном ансамбле "Шаратын", созданном его отцом, Народным артистом Абхазии Эдуардом Бебиа. По словам Зураба Маршания, много лет выступавшего в танцевальном коллективе, Беслан Бебиа сразу влился в ансамбль, проявляя талант как в сольных выступлениях, так и в массовых."Мы много раз ездили на гастроли с Бесланом, например, во Францию и на Всемирный фестиваль в Тунисе, где было представлено более 45 стран мира. Он был воспитан в национальных традициях, был вежливым и внимательным человеком, а как танцор — профессионалом в своем деле", — подчеркнул Маршания.Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов Беслан Бебиа встал в ряды защитников Родины и прошел всю войну с оружием в руках. После завершения боевых действий он вернулся к любимому делу, воспитывая новые поколения абхазских танцоров, добавил Зураб Маршания.В 1982 году служил в военном ансамбле песни и пляски Московского военного округа. После окончания института работал балетмейстером в Государственном ансамбле танца Абхазии "Шаратын".В 1996 году стал директором и балетмейстером ансамбля. Беслан Бебиа был постановщиком хореографической композиции "Дружба народов СССР", а также "Дружба народов Кавказа". Солировал в постановках "Шаратын", "Танец с бурками", "Нартаа".
https://sputnik-abkhazia.ru/20240827/vzaimnyy-interes-marashaniya-o-zdravookhranenii-abkhazii-v-period-priznaniya-nezavisimosti----1052071797.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20190315/Memorialnye-doski-pyati-boytsam-Sharatyna-otkryli-na-Gumiste--1026879987.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/14/1059181022_0:124:1014:885_1920x0_80_0_0_b37907cd838f0cc7fc06a909333c0f9d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, память, смерть, новости
абхазия, память, смерть, новости

Ушел из жизни Заслуженный артист Абхазии Беслан Бебиа

14:26 20.11.2025 (обновлено: 14:27 20.11.2025)
© SputnikБеслан Бебиа
Беслан Бебиа - Sputnik Абхазия, 1920, 20.11.2025
© Sputnik
Подписаться
Беслан Бебиа родился 12 мая 1963 года. В 1978 году он поступил в Сухумское культпросветучилище, одновременно работая солистом ансамбля "Шаратын". В 1981 году продолжил обучение в Московском государственном институте культуры.
Ветеран Отечественной войны 1992–1993 годов скончался на 63-м году жизни, сообщил Sputnik заслуженный артист республики Зураб Маршания.
С юного возраста Беслан Бебиа стал выступать в Государственном ансамбле "Шаратын", созданном его отцом, Народным артистом Абхазии Эдуардом Бебиа. По словам Зураба Маршания, много лет выступавшего в танцевальном коллективе, Беслан Бебиа сразу влился в ансамбль, проявляя талант как в сольных выступлениях, так и в массовых.
Взаимный интерес: Маршания о здравоохранении Абхазии в период признания независимости - Sputnik Абхазия, 1920, 27.08.2024
Радио
Взаимный интерес: Маршания о здравоохранении Абхазии в период признания независимости
27 августа 2024, 11:36
"Мы много раз ездили на гастроли с Бесланом, например, во Францию и на Всемирный фестиваль в Тунисе, где было представлено более 45 стран мира. Он был воспитан в национальных традициях, был вежливым и внимательным человеком, а как танцор — профессионалом в своем деле", — подчеркнул Маршания.
Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов Беслан Бебиа встал в ряды защитников Родины и прошел всю войну с оружием в руках. После завершения боевых действий он вернулся к любимому делу, воспитывая новые поколения абхазских танцоров, добавил Зураб Маршания.
В 1982 году служил в военном ансамбле песни и пляски Московского военного округа. После окончания института работал балетмейстером в Государственном ансамбле танца Абхазии "Шаратын".
В 1996 году стал директором и балетмейстером ансамбля. Беслан Бебиа был постановщиком хореографической композиции "Дружба народов СССР", а также "Дружба народов Кавказа". Солировал в постановках "Шаратын", "Танец с бурками", "Нартаа".
Мемориальные доски погибшим в Мартовском наступлении Руслану Шинкуба, Джамбулу Зарандия, добровольцу из Сирии Джаркасу Гасану и добровольцам из Кабардино-Балкарии Аслану Ажгериеву и Валерию Берхамову. - Sputnik Абхазия, 1920, 15.03.2019
В Абхазии
Мемориальные доски пяти бойцам "Шаратына" открыли на Гумисте
15 марта 2019, 15:25
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0