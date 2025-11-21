https://sputnik-abkhazia.ru/20251121/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-22-i-23-noyabrya-1059213486.html
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 22 и 23 ноября
2025-11-21T19:25+0300
СУХУМ, 21 ноя - Sputnik. В выходные дни, 22 и 23 ноября, в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +17°С до +22°С.
Температура морской воды +16°С.
Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 50-70%.
Прогноз погоды по городам и районам Абхазии:
Сухум - температура воздуха ночью +13°С, днем +21°С.
Гагра - ночью +14°С, днем +22°С.
Пицунда - ночью +13°С, днем +21°С.
Гудаута - ночью +13°С, днем +21°С.
Новый Афон - ночью +14°С, днем +22°С.
Очамчыра - ночью +12°С, днем +19°С.
Гал - ночью +11°С, днем +19°С.
Ткуарчал - ночью +9°С, днем +18°С.