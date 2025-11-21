https://sputnik-abkhazia.ru/20251121/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-22-i-23-noyabrya-1059213486.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 22 и 23 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 22 и 23 ноября

Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием обширного сибирского антициклона. 21.11.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 21 ноя - Sputnik. В выходные дни, 22 и 23 ноября, в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +17°С до +22°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.Прогноз погоды по городам и районам Абхазии:

