https://sputnik-abkhazia.ru/20251121/slon-v-ofise-zelenskomu-ugrozhaet-novyy-front-1059198960.html

Слон в Офисе: Зеленскому угрожает новый фронт

Слон в Офисе: Зеленскому угрожает новый фронт

Sputnik Абхазия

Пресловутый мирный план из 28 пунктов пока что существует только на страницах западной прессы, пишет Давид Нармания для РИА Новости. 21.11.2025, Sputnik Абхазия

2025-11-21T11:13+0300

2025-11-21T11:13+0300

2025-11-21T11:13+0300

украина

мнение

авторы

колумнисты

владимир зеленский

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/11/1038690004_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8ba7ff92b287d3fb6f48057777233cda.jpg

Пресловутый мирный план из 28 пунктов пока что существует только на страницах западной прессы, пишет Давид Нармания для РИА Новости."Прекращение сложной и смертельной войны, как та, что идет на Украине, требует широкого обмена серьезными и реалистичными идеями. А достижение прочного мира потребует от обеих сторон согласия на сложные, но необходимые уступки. Именно поэтому мы разрабатываем и будем продолжать разрабатывать перечень потенциальных идей для прекращения этой войны на основе предложений обеих сторон этого конфликта", — написал он в соцсети X.Если закрыть дату, то сложно угадать, когда именно был опубликован этот пост — в марте, июле или в ноябре этого года. Потому что его содержание отражает в целом позицию администрации Трампа в конфликте.Однако отдельные пункты планы уже просочились в прессу. Сокращение ВСУ в два — два с половиной раза, отказ от НАТО, запрет на размещение западных войск на Украине, полный контроль России над Донбассом, признание Вашингтоном территориальных изменений, снятие санкций с Москвы. Конечно, ценность и правдоподобность этих утечек весьма условна, некоторые — в частности те, которые говорят выплате "аренды" за освобожденные территории, — и вовсе сложно воспринимать всерьез. Другие требуют деталей. К примеру, сокращение украинской армии вдвое будет считаться от состояния февраля 2022-го или нынешнего — растянутого "бусификацией"? Если второе, то она все еще будет больше, чем ВСУ до начала СВО.Но даже со всеми оговорками это гораздо больше похоже на предметный разговор — как минимум в сравнении с "возвращением границ 1991-го, выплатой репараций и судом над Путиным". А ведь именно такой "мирный план" долгое время предлагал Киев вместе с европейскими партнерами.Однако сейчас, если верить СМИ, ни ЕС, ни Зеленского не спросили. "Ни слова об Украине без Украины". Ага, как скажете.Европейские поджигатели, конечно же, поспешили отмахнуться от плана, потому что без их согласия никуда."Мы должны понимать, что в этой войне есть один агрессор и одна жертва. Мы не слышали ни о каких уступках со стороны России", — заявила Кая Каллас.И вот здесь, казалось бы, можно остановиться — получилось бы бессодержательное блеяние евробюрократов. Но стратегический гений эстонки рвался наружу слишком настойчиво.Не размениваясь на пустяки, она предложила план куда более лаконичный, всего из двух пунктов: "Во-первых — ослабить Россию. Во-вторых — поддержать Украину".Комментировать всерьез такое сложно. Можно лишь снисходительно улыбнуться.Параллельно на Украине (а в свете бегства некоторых соратников Зеленского — и за ее пределами) развивается коррупционный скандал. Миллионы долларов, тысяча часов аудиозаписей, среди фигурантов — самые близкие к Зеленскому люди, включая Умерова и Ермака.И вдруг в среду публикацию материалов приостановили. По информации украинских СМИ, это решение было принято в связи с тем, что сведения-то касались весьма деликатной темы: воровства на обороне во время конфликта.И именно в среду в Киев направилась американская делегация во главе с министром армии США Дэниелом Дрисколлом.В таких условиях сложно не заметить слона в офисе президента и поверить в случайное совпадение "миндичгейта" с дипломатическими шагами.Формально в Киеве согласились начать работу над предложением из Вашингтона. Правда, формулировку в офисе выбрали не без издевки."Президент Украины официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию", — отметили там.Из Вашингтона ситуация выглядит довольно прозрачно. Чуть более месяца назад Зеленский приезжал в Белый дом просить Tomahawk, чтобы изменить положение на фронте. "Вот что ребята… Пулемет я вам не дам", — ответил Трамп, но добавил, что сторонам есть что сказать на поле боя.В Киеве решили убедить американского президента в правильности решения и показали боевик с грустным финалом, высадив десант из спецназа ГУР на подступах к Красноармейску. Никакими другими "успехами" ВСУ похвастать не смогли.За это время ситуация на фронте лишь приблизилась к катастрофе для киевского режима. Купянск официально освобожден, обстановка в окруженных Красноармейске и Димитрове печальна для ВСУ, в почти таком же положении оказался Северск, а в Константиновку уже зашли российские штурмовики. Параллельно группировка войск "Восток" демонстрирует рекордные темпы продвижения в своей зоне ответственности, разрезая фронт между Покровским и Гуляйполем. Об угрозе окружения последнего уже бьют тревогу украинские спикеры. Кризисы на фронте множатся и рискуют вылиться в полноценный обвал обороны.Посмотрев на это, американцы решают убедительнее попросить режим на содержании Запада принять условия, которые ему предлагают. И "миндичгейт" выглядит как довольно весомый аргумент — либо мирный план, либо записи публикуются дальше. Для Зеленского это предложение очень тяжелое: конец войны на таких условиях для него практически равносилен отставке. А отказ — по нарастающей: распад монобольшинства в Раде, коалиционное правительство, импичмент и суд.Но с Зеленского станется. Между мирным планом с утиханием коррупционного скандала и войной с политическим кризисом, он с легкостью может выбрать последнее. Он же говорил, что не лох.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20251119/gaz-ili-mednyy-taz-poslednyaya-gastrol-zelenskogo-1059143476.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20251119/svo-severskie-kleschi-prevraschayutsya-v-kotel-1059141571.html

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

украина, мнение, авторы, колумнисты, владимир зеленский