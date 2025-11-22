https://sputnik-abkhazia.ru/20251122/mir-blizko-tunnel-mezhdu-moskvoy-i-vashingtonom-otkryt-1059226102.html

Мир близко: туннель между Москвой и Вашингтоном открыт

Sputnik Абхазия

Американский мирный план по Украине взбаламутил всю планету, только Москва отреагировала на него без эмоций, пишет Виктория Никифорова для РИА Новости. 22.11.2025, Sputnik Абхазия

2025-11-22T20:16+0300

2025-11-22T20:16+0300

2025-11-22T20:16+0300

мнение

авторы

колумнисты

россия

сша

украина

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/07/1c/1032927770_0:179:3007:1870_1920x0_80_0_0_4e9afaec786f33c55b1a27ea23c4787b.jpg

Американский мирный план по Украине взбаламутил всю планету, только Москва отреагировала на него без эмоций, пишет Виктория Никифорова для РИА Новости. Эти требования неоднократно разъяснялись нами на всех уровнях и отдельно были доведены Дональду Трампу лично Владимиром Путиным — и во время встречи на Аляске, и в ходе телефонных переговоров. Как отметил пресс-секретарь российского президента, "были обсуждения в Анкоридже — и в дополнение к тому, что обсуждалось в Анкоридже, пока никаких новаций".Иными словами, в Вашингтоне наконец осознали, что на русских давить бесполезно, и теперь пытаются реализовать наши миротворческие идеи. Удачи им. Мы свою часть дипломатической работы выполнили давно, теперь посмотрим, что удастся на переговорном треке американцам.Но какой же вопль возмущения понесся вчера из европейских столиц. Такое впечатление, что американский мирный план подкинули им в офис, словно газовую гранату, и теперь они разбегаются во все стороны, плача, стеная и ругаясь последними словами.Европейцев до истерики напугал сам факт того, что Стивен Уиткофф и Кирилл Дмитриев успешно и спокойно переговариваются по украинскому вопросу. Это означает, что у Москвы и Вашингтона появился свой надежный канал связи, доступа к которому у европейцев нет. Можно сказать, Кремль и Белый дом прокопали свой информационный туннель и решают в нем все вопросы.Это старая практика, проверенная десятилетиями, — именно подобные неформальные связи позволили СССР и США разрулить в свое время Карибский кризис.Европейцы тем временем находятся в информационном вакууме. Когда надо будет, их известят. Но никакой возможности влиять и вмешиваться у них нет — таков на сегодня негласный российско-американский консенсус.Ох, как это им обидно! Европейское издание Politico в судорожной спешке сочинило целый донос на Стивена Уиткоффа, где обвиняет спецпосланника Дональда Трампа во всех грехах.Но дело не только в том, что Европу на наших глазах лишили статуса глобального игрока, велев подождать в прихожей, пока взрослые люди обсудят серьезные вопросы. В конце концов ни к чему другому безответственная и агрессивная политика евроэлит и не могла привести.Еще страшнее для европейского истеблишмента сама перспектива возможного окончания украинского кризиса. Американские спецслужбы вцепились в их любимку Зеленского, словно бультерьеры: обвинения в коррупции растут как снежный ком. Именно по этому алгоритму Вашингтон обычно готовит смещение своих устаревших марионеток.Но ведь любимка молчать не станет: когда его призовут к ответу, он мигом сдаст всех своих спонсоров. И ошарашенные европейские избиратели увидят, что их демократические лидеры пиарили киевский режим за чемоданы кеша.Борис Джонсон, которому за его "давайте повоюем" перечислили больше миллиона фунтов, был ведь не один такой. Это мы из России прекрасно понимаем, что киевские платили откаты не только голливудским звездам, но и европейским политикам.Но для замороченного пропагандой европейского обывателя это будет шоком. Ведь в их мирке коррупция — это где-то там, далеко от их райского сада. А тут такой неприятный сюрприз: пока на их родине идут массовые банкротства, разоряются бизнесы, люди теряют работу, топят дровами и не знают, как оплачивать счета, их собственное руководство незаконно обогащается, участвуя в коррупционных схематозах Зеленского и ко. Деньги налогоплательщиков из Европы годами шли в Киев, но сколько по пути прилипало к потным ручкам лидеров "коалиции желающих"?Перспектива отвечать на эти вопросы пугает евролидеров до дрожи. Для них мир гораздо опаснее войны, на которой они сделали столько выгодных гешефтов. Поэтому они пойдут на все, лишь бы мир на Украине не настал никогда. Осталось посмотреть, есть ли у них для этого возможности.Похоже, в этот раз американцы решительно настроены на то, чтобы додавить и Зеленского, и его европейскую группу поддержки. Ну а если по окончании украинского кризиса рухнут карьеры некоторых европейских политиканов, для Дональда Трампа это будет отдельный праздник — просто майский день, именины сердца.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

россия

сша

украина

2025

Новости

ru_AB

мнение, авторы, колумнисты, россия, сша, украина