https://sputnik-abkhazia.ru/20251122/put-dlinoy-pochti-v-vek-sukhumskomu-dinamo-98-let-1059232207.html

Путь длиной почти в век: сухумскому "Динамо" 98 лет

Путь длиной почти в век: сухумскому "Динамо" 98 лет

Sputnik Абхазия

Сухумский футбольный клуб "Динамо" был создан 98 лет назад, в 1927 году. 22.11.2025, Sputnik Абхазия

2025-11-22T20:37+0300

2025-11-22T20:37+0300

2025-11-22T20:49+0300

в абхазии

абхазия

футбол

спорт

история

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102003/03/1020030379_0:14:1499:857_1920x0_80_0_0_19f7466dff8a43ff6ceae8f38f1c2519.jpg

В футбол в Абхазии начали играть в 1908 году. Наиболее впечатляющих результатов в самой популярной игре в мире за советский период достигло сухумское "Динамо", которое на равных могло играть со многими командами Советского Союза.В этой команде выросли знаменитости абхазского футбола: Никита Симонян, Вальтер Саная, Ахрик Цвейба, Георгий Елчиди, Гурген Назарян, братья Руслан и Беслан Аджинджал, Томас Овсеиян и другие.ВосхождениеСвое восхождение в советском футболе сухумское "Динамо" начало не с официального матча, а с товарищеской игры с "Динамо" из Тбилиси на старом стадионе в Сухуме. Впервые в истории абхазские футболисты переиграли соперников из Тбилиси со счетом 3:1.Спустя еще год команда усилилась новыми игроками, среди них был будущая легенда советского футбола Никита Симонян, а также Казбек Ажиба, братья Юрий и Иван Вардимиади, Геннадий Бондаренко, Георгий Грамматикопуло. После их прихода в основной состав "Динамо" в 1944 году команда становится обладателем Кубка Грузии по футболу.Спустя еще четыре года, в 1948 году сухумское "Динамо" стало чемпионом Грузии по футболу.Повышение в классеЗа большие заслуги абхазского футбола перед советским футболом, команда из Абхазии получила право выступать в чемпионате Советского Союза среди команд мастеров класса Б.Впервые абхазские футболисты из сухумского "Динамо" приняли участие в Чемпионате СССР среди команд — мастеров Второй лиги под названием "Рица". Было решено, что будет символично, если команда будет играть под абхазским названием.Однако с 1962 года и весь период советского футбола игроки столичной команды выступали под своим динамовским флагом. За все время выступления сухумского "Динамо" во Второй лиге чемпионата СССР у команды не было громких побед.В 1988 году абхазские футболисты поехали в город Павлодар играть финальные встречи за переход в первую лигу первенства СССР по футболу. В 1989 году "Динамо" выиграло финальную пульку и получило возможность играть в Первой лиге.Первая лигаВ Первой лиге "Динамо" играло два года — в 1990 и 1991 годах. Будучи новичками Первой лиги, сухумчане в 1990 году в 38 матчах одержали 14 побед, 8 игр завершили вничью и 16 проиграли, заняв в итоговой таблице 12 место. В свой дебютный сезон поспешно собранная команда опередила многие опытные клубы, в том числе "Зенит", "Кубань", "Котайк", "Кайрат". Лучшим бомбардиром сезона стал Георгий Чалигава — 12 мячей."Самая запоминающаяся игра была, когда у нас был переход из Второй лиги чемпионата СССР в первую лигу, это было в 1989 году. Мы играли в пульке в Сухуме с командой "Нефтяник" из Ферганы, если мы выигрывали со счетом 2:0, мы выходили в Первую лигу, нам удалось победить именно с этим счетом и выйти в Первую лигу", — рассказал Георгий Чалигава.По его словам на стадионе потрясающую поддержку обеспечивали 25 тысяч зрителей, неистово болевших за любимую команду.Георгий Чалигава также вспомнил игру с московским "Локомотивом" в 1990 году, когда абхазская команда победила со счетом 2:1."Первый гол удалось забить мне, а второй забил красивым ударом с углового Рома Хагба, исполнив "сухой лист", — сказал Чалигава.В 1990 году сухумские динамовцы вошли в десятку лучших, а в 1991 году команда заняла шестое место и получила право играть в Высшей лиге Чемпионата СССР. Руководил командой в тот период известный российский тренер Олег Долматов.В сухумской команде в тот период играл позже ставший знаменитым вратарем московского "Локомотива" и сборной России Сергей Овчинников по прозвищу Босс. В составе "Локомотива" Босс дважды становился чемпионом России. В своих воспоминаниях пишет о своем пребывании в сухумской команде."Команда у нас сложилась очень приличная, одно время даже претендовавшая на выход в Высшую лигу. Олег Долматов дал мне полный карт-бланш еще в "Динамо–2", полностью доверял и в сухумском "Динамо". Многие ребята приехали из Сухума, Очамчыры, Гудауты, других абхазских городов. Жили мы сначала, почти все, на базе сборной страны в Эшерах. А потом глава Абхазии и большой поклонник сухумского "Динамо" Владислав Григорьевич Ардзинба отдал в наше распоряжение расположенную в очень живописном месте дачу Совета Министров с отличным спортивным комплексом, правда, без футбольного поля", — вспоминает Овчинников.Разделение в командеЮрий Логуа играл за Сухумское "Динамо" с 1977 по 1987 годы, а с 1989 по 1992 годы занимал должность второго тренера в клубе."Вы знаете какая ситуация сложилась в республике с 1989 года, это тот момент, когда наша футбольная команда разделилась на два клуба. Из 24 ребят осталось девять, это было по национальному признаку. Остались девять абхазских ребят и один грузин Гурген Бенидзе который заявил руководству футбольного "Цхуми", что он останется в Сухумском "Динамо", — рассказывал он в архивном интервью Sputnik. По политическим мотивам абсолютное большинство игроков "Динамо" перешли во вновь созданную команду "Цхуми"."Мы стали вынуждены искать ребят, и в этот момент президент футбольного клуба Владимир Миканба пригласил старшим тренером Олега Долматова. Он привез таких ребят, как Сергей Овчинников, Александр Смирнов, Анзор Коблев и другие. Из этих ребят был создан клуб заново. Впоследствии клуб вышел в Высшую лигу Чемпионата СССР", — уточнял Логуа.4 апреля 1992 года Сухумское "Динамо" должна была сыграть свою первую игру в Высшей лиге."Мы заняли в Первой лиге шестое место, и мы были включены в Высшую лигу, был составлен календарь. Нам не хватало всего лишь недели для того, чтобы сыграть первую игру с командой московского ЦСКА. Но события, происходившие в политике и спорте, дали тот результат, который не позволил нам выступить в чемпионате", — рассказывал Логуа.Заслуженный тренер Абхазии по футболу Юрий Логуа ушел из жизни в августе 2023 года. В августе 2025 года в Очамчыре прошел открытый республиканский детско-юношеский турнир памяти Юрия Логуа. Победителем в нем стал очамчырский "Ерцаху", столичное "Динамо" завоевало серебро.По решению районной администрации мероприятие станет ежегодным.После войныВ разные годы в столичной команде играли такие известные футболисты, как Георгий Грамматикопуло, Ахрик Цвейба, Сергей Овчинников, Джемал Губаз, Геннадий Бондаренко, братья Беслан и Руслан Аджинджал.После распада СССР Федерация футбола СССР объявила о новом турнире — чемпионате СНГ. Высшая лига чемпионата должна была проходить в двух группах, в состав одной из них было включено сухумское "Динамо". Но турнир не состоялся — Федерации футбола бывших советских республик предпочли проводить независимые чемпионаты. С начала 2000-х годов "Динамо" не могло участвовать в чемпионате страны — не было ни игроков, ни тренеров. В 2009 году в Абхазии был вновь воссоздан клуб "Динамо", который стал правопреемником и продолжателем традиций сухумской футбольной команды образованной в 1927 году. Впервые за одиннадцать лет "Динамо" приняло участие в чемпионате Абхазии. Возвращение в большой футбол оказалось удачным. Были завоеваны бронзовые медали чемпионата и Кубок Абхазии, в финале в дополнительное время обыгран чемпион страны ФК "Гагра". С 2010 года "Динамо" дважды становилось победителем Кубка Абхазии — в 2010 и 2023 годах. А также дважды обладателем Суперкубка Абхазии — в 2011 и 2024 годах. В Кубке Абхазии 2025 года команда "Динамо" сразилась с сухумским "Нартом" за выход в финал. Первая встреча завершилась ничьей - 1:1, ответный матч, который прошел сегодня, закончился со счетом 1:2, что позволило "Нарту" пройти в финал по сумме двух матчей."Динамо" также воспитывает подрастающее поколение. Есть и детская футбольная команда.

https://sputnik-abkhazia.ru/20251012/1058220468.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250407/pobeda-s-minimalnym-schetom-match-dinamo-i-bzany-1054390980.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250823/1057089200.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, футбол, спорт, история