Кукуруза считается в Абхазии стратегическим продуктом. Без нее никак не приготовить любимое блюдо жителей республики – мамалыгу. Крестьяне по всей стране каждую осень собирают кукурузу на своих плантациях, которую они посадили весной. В среднем в Абхазии ежегодно собирают от 25 до 30 тысяч кукурузы в зависимости от погодных условий. Кукуруза не любит долгой засухи и частых дождей. Для хорошего урожая нужна комфортная и сбалансированная погода. Ни один праздничный стол в Абхазии не проходит без мамалыги, которую готовят из кукурузной муки. В связи с этим, кукуруза – это неотъемлемая часть абхазского быта, культуры и национальной кухни.
фото, мультимедиа, абхазия, фото , кукуруза

Белая "королева" абхазских полей: сбор кукурузы в селе Уарча

20:38 23.11.2025 (обновлено: 20:59 23.11.2025)
Каждую осень крестьяне Абхазии собирают урожай кукурузы, из которой они в основном делают муку для варки мамалыги.
Кукуруза считается в Абхазии стратегическим продуктом. Без нее никак не приготовить любимое блюдо жителей республики – мамалыгу.
Крестьяне по всей стране каждую осень собирают кукурузу на своих плантациях, которую они посадили весной.
В среднем в Абхазии ежегодно собирают от 25 до 30 тысяч кукурузы в зависимости от погодных условий. Кукуруза не любит долгой засухи и частых дождей. Для хорошего урожая нужна комфортная и сбалансированная погода.
Ни один праздничный стол в Абхазии не проходит без мамалыги, которую готовят из кукурузной муки. В связи с этим, кукуруза – это неотъемлемая часть абхазского быта, культуры и национальной кухни.
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Абхазии наступила осень и это значит, что настало время сбора кукурузы

В Абхазии наступила осень и это значит, что настало время сбора кукурузы - Sputnik Абхазия
1/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Абхазии наступила осень и это значит, что настало время сбора кукурузы

© Sputnik / Томас Тхайцук

Sputnik побывал в селе Уарча, где каждый год выращивают кукурузу

Sputnik побывал в селе Уарча, где каждый год выращивают кукурузу - Sputnik Абхазия
2/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Sputnik побывал в селе Уарча, где каждый год выращивают кукурузу

© Sputnik / Томас Тхайцук

Кукурузные плантации в Абхазии могут достигать нескольких гектаров

Кукурузные плантации в Абхазии могут достигать нескольких гектаров - Sputnik Абхазия
3/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кукурузные плантации в Абхазии могут достигать нескольких гектаров

© Sputnik / Томас Тхайцук

Кукурузу собирают вручную

Кукурузу собирают вручную - Sputnik Абхазия
4/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кукурузу собирают вручную

© Sputnik / Томас Тхайцук

Семейный сбор кукурузы не только полезное занятие, но и веселое

Семейный сбор кукурузы не только полезное занятие, но и веселое - Sputnik Абхазия
5/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Семейный сбор кукурузы не только полезное занятие, но и веселое

© Sputnik / Томас Тхайцук

Роин Габуния – хозяин кукурузной плантации в селе Уарча

Роин Габуния – хозяин кукурузной плантации в селе Уарча - Sputnik Абхазия
6/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Роин Габуния – хозяин кукурузной плантации в селе Уарча

© Sputnik / Томас Тхайцук

Зерна кукурузы также служат кормом для домашних птиц.

Зерна кукурузы также служат кормом для домашних птиц. - Sputnik Абхазия
7/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Зерна кукурузы также служат кормом для домашних птиц.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Стволы кукурузы складывают в стога, чтобы зимой ими кормить скотину

Стволы кукурузы складывают в стога, чтобы зимой ими кормить скотину - Sputnik Абхазия
8/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Стволы кукурузы складывают в стога, чтобы зимой ими кормить скотину

© Sputnik / Томас Тхайцук

Кукуруза – неотъемлемая часть абхазской культуры и кухни

Кукуруза – неотъемлемая часть абхазской культуры и кухни - Sputnik Абхазия
9/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кукуруза – неотъемлемая часть абхазской культуры и кухни

© Sputnik / Томас Тхайцук

Собирают кукурузу в плетенные корзины

Собирают кукурузу в плетенные корзины - Sputnik Абхазия
10/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Собирают кукурузу в плетенные корзины

© Sputnik / Томас Тхайцук

Вывоз кукурузы из плантации

Вывоз кукурузы из плантации - Sputnik Абхазия
11/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Вывоз кукурузы из плантации

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сбор кукурузы – семейное дело крестьян

Сбор кукурузы – семейное дело крестьян - Sputnik Абхазия
12/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сбор кукурузы – семейное дело крестьян

© Sputnik / Томас Тхайцук

После сбора, кукурузу очищают и складывают в "аца" - абхазское традиционное помещение для зерна

После сбора, кукурузу очищают и складывают в &quot;аца&quot; - абхазское традиционное помещение для зерна - Sputnik Абхазия
13/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

После сбора, кукурузу очищают и складывают в "аца" - абхазское традиционное помещение для зерна

© Sputnik / Томас Тхайцук

В основном в Абхазии выращивают белую кукурузу или, как еще ее называют, сахарной

В основном в Абхазии выращивают белую кукурузу или, как еще ее называют, сахарной - Sputnik Абхазия
14/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

В основном в Абхазии выращивают белую кукурузу или, как еще ее называют, сахарной

© Sputnik / Томас Тхайцук

Зерна кукурузы перемалывают и превращают в муку, из которой в Абхазии готовят мамалыгу

Зерна кукурузы перемалывают и превращают в муку, из которой в Абхазии готовят мамалыгу - Sputnik Абхазия
15/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Зерна кукурузы перемалывают и превращают в муку, из которой в Абхазии готовят мамалыгу

