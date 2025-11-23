Белая "королева" абхазских полей: сбор кукурузы в селе Уарча

Кукуруза считается в Абхазии стратегическим продуктом. Без нее никак не приготовить любимое блюдо жителей республики – мамалыгу. Крестьяне по всей стране каждую осень собирают кукурузу на своих плантациях, которую они посадили весной. В среднем в Абхазии ежегодно собирают от 25 до 30 тысяч кукурузы в зависимости от погодных условий. Кукуруза не любит долгой засухи и частых дождей. Для хорошего урожая нужна комфортная и сбалансированная погода. Ни один праздничный стол в Абхазии не проходит без мамалыги, которую готовят из кукурузной муки. В связи с этим, кукуруза – это неотъемлемая часть абхазского быта, культуры и национальной кухни.
