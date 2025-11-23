Абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 24 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 24 ноября
СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. В понедельник, 24 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +18°С до +23°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.Прогноз погоды по городам и районам Абхазии:
19:41 23.11.2025
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием антициклона.
СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. В понедельник, 24 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +18°С до +23°С.
Температура морской воды +16°С.
Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 50-70%.
Прогноз погоды по городам и районам Абхазии:
Сухум – температура воздуха ночью +13°С, днем +22°С.
Гагра – ночью +14°С, днем +23°С.
Пицунда – ночью +13°С, днем +22°С.
Гудаута – ночью +13°С, днем+22°С.
Новый Афон – ночью +14°С, днем +23°С.
Очамчыра – ночью +12°С, днем +21°С.
Гал – ночью +12°С, днем +22°С.
Ткуарчал – ночью +10°С, днем +20°С.
