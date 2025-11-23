https://sputnik-abkhazia.ru/20251123/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-24-noyabrya-1059254529.html
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 24 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 24 ноября
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием антициклона. 23.11.2025, Sputnik Абхазия
2025-11-23T19:41+0300
2025-11-23T19:41+0300
2025-11-23T19:41+0300
в абхазии
погода в абхазии
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/0c/1054455494_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_186a3f532c99cc48a5e86754832e1a39.jpg
СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. В понедельник, 24 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +18°С до +23°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.Прогноз погоды по городам и районам Абхазии:
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/0c/1054455494_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_5239f1b663fdb77dd3b3026e309741a7.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
погода в абхазии, абхазия
погода в абхазии, абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 24 ноября
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием антициклона.
СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. В понедельник, 24 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +18°С до +23°С.
Температура морской воды +16°С.
Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 50-70%.
Прогноз погоды по городам и районам Абхазии:
Сухум – температура воздуха ночью +13°С, днем +22°С.
Гагра – ночью +14°С, днем +23°С.
Пицунда – ночью +13°С, днем +22°С.
Гудаута – ночью +13°С, днем+22°С.
Новый Афон – ночью +14°С, днем +23°С.
Очамчыра – ночью +12°С, днем +21°С.
Гал – ночью +12°С, днем +22°С.
Ткуарчал – ночью +10°С, днем +20°С.