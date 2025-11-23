https://sputnik-abkhazia.ru/20251123/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-24-noyabrya-1059254529.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 24 ноября

СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. В понедельник, 24 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +18°С до +23°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.Прогноз погоды по городам и районам Абхазии:

