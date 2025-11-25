https://sputnik-abkhazia.ru/20251125/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-26-noyabrya-1059292016.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 26 ноября

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием обширного азиатского антициклона. 25.11.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 25 ноя – Sputnik. В среду, 26 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +14°С до +19°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.

