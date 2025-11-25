https://sputnik-abkhazia.ru/20251125/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-26-noyabrya-1059292016.html
Прогноз погоды в Абхазии на среду 26 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на среду 26 ноября
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием обширного азиатского антициклона. 25.11.2025, Sputnik Абхазия
2025-11-25T18:30+0300
2025-11-25T18:30+0300
2025-11-25T18:30+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/0a/1058942228_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_555b3d2e353437e9359eefbacf65e1f2.jpg
СУХУМ, 25 ноя – Sputnik. В среду, 26 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +14°С до +19°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/0a/1058942228_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_aa32155f752d23cc71331004657f9b27.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 26 ноября
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием обширного азиатского антициклона.
СУХУМ, 25 ноя – Sputnik. В среду, 26 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров.
Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +14°С до +19°С.
Температура морской воды +16°С.
Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 50-70%.