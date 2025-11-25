Абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на среду 26 ноября
СУХУМ, 25 ноя – Sputnik. В среду, 26 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +14°С до +19°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием обширного азиатского антициклона.
СУХУМ, 25 ноя – Sputnik. В среду, 26 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров.
Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +14°С до +19°С.
Температура морской воды +16°С.
Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 50-70%.
0